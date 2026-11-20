Từ ngày 23-11, Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường Trường Sa phục vụ thi công dự án cầu Tứ Liên. Ảnh minh hoạ

Theo đó, tại khu vực cổng C1 Trung tâm Triển lãm Việt Nam, cơ quan chức năng sẽ đóng nút đèn tín hiệu trên dải phân cách giữa đường Trường Sa. Các phương tiện lưu thông thẳng liên tục qua khu vực này theo cả hai chiều, không được quay đầu tại vị trí nút đèn như hiện nay.

Phương tiện đi từ cầu Đông Trù về cầu Nhật Tân sẽ quay đầu tại nút đèn tín hiệu tiếp theo; chiều từ cầu Nhật Tân đi cầu Đông Trù quay đầu tại điểm quay đầu gần cầu Đông Trù.

Cùng với đó, nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa, đoạn từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa, cũng sẽ bị đóng. Các phương tiện lưu thông trên đường Đông Hội đi thẳng qua nút giao Đông Hội, sau đó di chuyển theo các tuyến đường nội bộ của Khu đô thị Vinhomes Cổ Loa để ra đường Trường Sa.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội hoàn thiện hạ tầng, hệ thống biển báo và các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức rào chắn, điều chỉnh phân luồng. Đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện tại hai đầu khu vực thi công; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng xử lý khi xảy ra ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Trong quá trình thi công, các đơn vị theo dõi tình hình giao thông trên tuyến và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp. Sau khi hoàn thành từng hạng mục, phải khẩn trương thu hồi rào chắn, thu dọn mặt bằng và hoàn trả hạ tầng giao thông.