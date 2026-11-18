Cựu chủ tịch phường đổ lỗi cho lãnh đạo cấp quận



Cuối chiều 18/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi đến nhóm cán bộ trong vụ “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản xây dựng sai phép 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trả lời, bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ) cho biết, quy mô dự án CT6 Kiến Hưng vượt khả năng quản lý của phường.

Ông Hưng gửi lời chia sẻ tới các cư dân, khi nhiều người mua nhà hơn 10 năm chưa được cấp sổ nhưng ông cho rằng nguyên nhân sai phạm đến từ các yếu tố khách quan.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ).

Theo trình bày của cựu Chủ tịch phường, thời điểm xảy ra vi phạm, quận Hà Đông triển khai thí điểm mô hình thanh tra xây dựng quận. Do đó, quận thành lập một tổ công tác riêng biệt để quản lý các công trình xây dựng quy mô lớn trên địa bàn như CT6 Kiến Hưng. Còn phường chỉ phụ trách các công trình nhà ở riêng lẻ.

Khi dự án CT6 Kiến Hưng quây tôn để khởi công, ông Hưng nói có biết nhưng không nắm rõ đây là dự án của Tập đoàn Mường Thanh.

Cựu Chủ tịch phường cho rằng, lỗi trong vụ án không thuộc về cá nhân ông, mà do lãnh đạo cấp quận không có chỉ đạo cụ thể, không tăng cường về nhân lực cho phường. Sau câu trả lời trên của bị cáo, Chủ tọa nghe xong liền phản bác cho rằng "công việc của bị cáo là thường xuyên kiểm tra mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn"...

Nhưng ông Hưng khẳng định, đã cùng cấp dưới đến kiểm tra về môi trường, tiếng ồn, khói bụi, an toàn lao động tại dự án theo khiếu nại của người dân. Ông Hưng cho rằng cáo trạng truy tố "không đúng người", rất buồn vì ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Bị cáo Hưng đề nghị tòa vận dụng Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mình.

Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội: Cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bị cáo Nguyễn Duy Uyển.

Cán bộ phường 'bất lực' khi kiểm tra dự án?

Cũng như ông Hưng, bị cáo Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) khẳng định “đã làm hết trách nhiệm”. Ông từng chỉ đạo cấp dưới kiểm tra dự án CT6 Kiến Hưng, nhưng chủ đầu tư công trình không gặp, cũng không cung cấp hồ sơ pháp lý. Khi ra công trường nhân viên không hợp tác, nhóm bảo vệ còn yêu cầu ông cung cấp thêm giấy tờ liên quan.

Chủ tọa sau đó ngắt lời bị cáo Uyển, nhắc lại lời khai của ông Lê Thanh Thản trong phiên tòa buổi sáng “không thấy có cán bộ phường, quận đến kiểm tra; quá trình xây dựng không có văn bản yêu cầu dừng thi công, chỉ có một văn bản xử phạt hành chính của thanh tra”. Bị cáo Uyển nghe xong nói đến hôm nay ra tòa mới biết mặt ông Thản, trước đây chưa từng gặp.

Cựu Phó chủ tịch phường khai từ năm 2019 làm việc với cơ quan điều tra đã có những bút lục về việc đơn vị thi công dự án không cho vào, cũng không cung cấp hồ sơ. Sau khi về, với quyền hạn của mình ông trao đổi với Chủ tịch UBND phường và đề nghị báo cáo lên quận tìm phương án xử lý CT6 Kiến Hưng.

Theo ông Uyển, ngoài hiện trường tiếp cận công trình và hồ sơ khó khăn, cán bộ phường đi tìm trụ sở Công ty Bemes của ông Lê Thanh Thản cũng không thấy.

Bị cáo Vương Đăng Quân.

Trong khi đó, bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đưa ra lý do khách quan để giải thích cho việc chưa thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra tại dự án.

Bị cáo Quân khai thời điểm đó được giao làm tổ trưởng phụ trách công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đây là công trình trọng điểm, đòi hỏi phải tập trung toàn bộ thời gian, nhân lực và thường xuyên bám sát tiến độ nên bị cáo không thể dành sự quan tâm cần thiết cho việc kiểm tra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Ngày mai, Tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo, bị hại và người liên quan!