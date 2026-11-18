UBND TP Hải Phòng quyết định cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes thuê đất đợt 2 tại phường Hải An để thực hiện Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Diện tích đất được cho thuê trong đợt này là 33.772,3m², tương đương khoảng 3,38ha. Trong đó, 17.374,2m² là đất công trình sản xuất công nghiệp, kho bãi; 16.398,1m² là đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung.

Cả 2 loại đất đều được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm. Riêng phần đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung, nhà đầu tư không phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến ngày 14/1/2075. Việc cho thuê đất được thực hiện theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Vị trí Khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Trước đó, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/1/2025. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vingroup.

Theo thông tin công bố của Sở Tài chính Hải Phòng, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô 200,39ha, tổng vốn đầu tư 2.252,671 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 337,9 tỷ đồng. Khu công nghiệp Nam Tràng Cát đã được khởi công ngày 14/5/2026.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, thời hạn hoạt động 50 năm. Tiến độ thực hiện không quá 30 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thuộc địa bàn phường Hải An. Vị trí dự án có khả năng kết nối với nhiều đầu mối giao thông quan trọng của Hải Phòng, trong đó có sân bay quốc tế Cát Bi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và khu vực cảng quốc tế Lạch Huyện.

Đáng chú ý, dự án nằm trong khu vực kết nối với cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, công trình cầu vượt biển dài 5,44km được khánh thành năm 2017. Tại thời điểm đưa vào sử dụng, đây là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á, kết nối đất liền Hải Phòng với đảo Cát Hải và cảng Lạch Huyện.