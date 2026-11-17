Theo bản tin tuyển dụng tháng 11/2026 của Sun Group, nhu cầu nhân sự được phân bổ tại 4 đơn vị gồm Khối Xây dựng Miền Bắc 1, Khối Xây dựng Miền Bắc 2, Khối Xây dựng Phú Quốc và Khối Xây dựng Miền Trung.

Trong đó, Khối Xây dựng Miền Trung có số lượng vị trí tuyển dụng nhiều nhất với 11 vị trí. Khối Xây dựng Phú Quốc tuyển 7 vị trí, Khối Xây dựng Miền Bắc 1 tuyển 6 vị trí và Khối Xây dựng Miền Bắc 2 tuyển 5 vị trí.

Tại khu vực phía Bắc, Sun Group tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí chuyên môn tại Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh và Hải Phòng. Một số vị trí đáng chú ý gồm Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý Kế hoạch, Chuyên viên chính Thanh tra kiểm soát, Chuyên viên cấp cao/Chuyên viên chính Quản lý chi phí và Giám sát cơ điện.

Bên cạnh các vị trí quản lý, doanh nghiệp cũng tuyển dụng nhân sự phụ trách kế hoạch, thanh quyết toán, quản lý thiết kế kiến trúc và điều phối thiết kế kết cấu.

Tại Phú Quốc, 7 vị trí được mở tuyển tập trung vào hoạt động giám sát và quản lý dự án xây dựng. Danh sách gồm Giám sát chính/Giám sát hoàn thiện nội thất, Giám sát cơ điện, Giám sát an toàn lao động, Giám sát hạ tầng cầu đường, Chuyên viên quản lý kế hoạch, Chuyên viên thanh quyết toán xây dựng/MEP và Chuyên viên quản lý thiết kế kết cấu.

Đáng chú ý, nhóm vị trí tại địa bàn này bao gồm cả nhân sự giám sát trực tiếp tại công trường và nhân sự phụ trách các công việc quản lý, điều phối chuyên môn.

Tại miền Trung, Sun Group tuyển dụng 11 vị trí làm việc ở Đà Nẵng và Khánh Hòa. Các vị trí gồm Trưởng phòng Hợp tác Công - Tư, Chuyên viên chính Hợp tác Công - Tư, nhân sự kế hoạch, giám sát cơ điện, giám sát hoàn thiện, giám sát an toàn lao động và chuyên viên thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ điện, hạ tầng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn tìm kiếm Chuyên viên thiết kế quy hoạch hạ tầng, Chuyên viên kiểm soát hiện trường và Chuyên viên chính thanh quyết toán cơ điện.

Không chỉ Sun Group, nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành xây dựng cũng đang được nhiều doanh nghiệp lớn đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, VinCons - doanh nghiệp xây dựng thuộc hệ sinh thái Vingroup, đang hướng tới mục tiêu nâng lực lượng lao động cơ hữu lên 200.000 người. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, tính đến tháng 10/2026, VinCons có hơn 158.000 nhân sự, trong đó khoảng 141.000 công nhân cơ hữu.

Đầu tháng 11/2026, doanh nghiệp tiếp tục phát động cuộc thi Đại sứ tuyển dụng 2026 nhằm khuyến khích người lao động tham gia giới thiệu nhân sự cho các công trường. Chương trình có tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng.

Trong khi đó, Ricons cũng đăng tuyển nhiều vị trí trong tháng 11/2026, gồm Giám sát Xây dựng khu vực miền Bắc, Giám sát Cơ điện, Giám sát/Nhân viên An toàn và thực tập sinh các chuyên ngành xây dựng, cơ điện, an toàn tại miền Bắc và miền Nam.

Các đợt tuyển dụng cho thấy nhu cầu bổ sung nhân lực đang xuất hiện ở nhiều nhóm công việc của ngành xây dựng, từ công nhân trực tiếp thi công đến kỹ sư, giám sát và nhân sự quản lý chuyên môn.﻿