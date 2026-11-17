Sáng 17-11, tại xã Đoài Phương, Tổ đại biểu số 14 HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu các phường Sơn Tây, Tùng Thiện.

Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội số 14 gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện Đỗ Thị Lan Hương.

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã thông tin về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII; báo cáo của UBND thành phố Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri; báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thanh Hà phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Tại hội nghị, 9 cử tri các xã, phường Đoài Phương, Sơn Tây, Tùng Thiện đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và vấn đề dân sinh trên địa bàn.

Theo kiến nghị, cử tri các tổ dân phố Phùng Hưng, Lê Lợi cơ bản đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng đường trục Tây Thăng Long, xác định đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri nêu các ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Tuy nhiên, đối với đoạn tuyến từ nút giao quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng, cử tri đề nghị nghiên cứu phương án dịch chuyển hướng tuyến khoảng 15m về phía điểm công nghiệp Phú Thịnh.

Phương án cử tri nêu được kỳ vọng giảm độ cong của tuyến đường, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu, giảm số hộ phải thu hồi đất ở, di dời, tái định cư, qua đó tiết kiệm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri đề nghị thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát, đánh giá, so sánh phương án hướng tuyến hiện tại với phương án điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, công khai phương án hướng tuyến, tổ chức lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng trước khi quyết định triển khai, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thay mặt Tổ đại biểu số 14, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp thu, xem xét các kiến nghị, không chỉ giải quyết từng vụ việc cụ thể mà còn nghiên cứu nhân rộng thành những cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Viết Thành

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, với mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1% và định hướng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

Qua đánh giá 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả quý sau tốt hơn quý trước. Đáng chú ý, đến hết tháng 10-2026, Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trung ương giao. Trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục bổ sung nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.

Về phát triển hạ tầng, thành phố Hà Nội tập trung triển khai các dự án đường vành đai, cầu vượt sông Hồng và đường sắt đô thị. Đặc biệt, nhiều dự án cầu qua sông Hồng đã được khởi công, triển khai quyết liệt, dự kiến một số công trình hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028. Các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5 cũng được thúc đẩy sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Việc đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao trong những năm tới.

Đối với các điểm nghẽn của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội đang tập trung xử lý những vấn đề về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và ngập úng.

Tại khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, thành phố Hà Nội quan tâm giải quyết tình trạng tồn tại kéo dài tại các bãi rác, từng bước cải thiện chất lượng môi trường. Thành phố đang xây dựng phương án xử lý triệt để các bãi rác tồn đọng, nghiên cứu triển khai dự án hợp tác công tư xử lý rác chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của 3 xã, phường. Qua các ý kiến phát biểu của cử tri, thành phố ghi nhận nhiều vấn đề đã được tổng hợp, báo cáo tại hội nghị. Với trách nhiệm của UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Vũ Đại Thắng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Đối với kiến nghị về điều tiết mực nước hồ Đồng Mô và quy hoạch sân golf, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, khu vực Đoài Phương có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cùng các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng xã, thành phố đã quan tâm bổ sung các khu vực, không gian phát triển du lịch và thể thao.

Đối với quy hoạch sân golf, thành phố đánh giá đây là loại hình dịch vụ cần thiết trong định hướng phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch. Các dự án sân golf không chỉ tạo ra sản phẩm thể thao mà còn có khả năng thúc đẩy nhiều ngành dịch vụ phụ trợ như: Du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn và các dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về sử dụng đất, không sử dụng đất lúa trái quy định và bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Viết Thành

Đối với kiến nghị liên quan đến dự án đường trục Tây Thăng Long, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng, đang được thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm Thủ đô.

Thành phố ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của người dân đối với dự án, đồng thời tiếp thu những ý kiến còn băn khoăn về phương án hướng tuyến và phạm vi giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát lại phương án hướng tuyến; đánh giá toàn diện trên các phương diện thực tiễn, kinh tế - xã hội và kỹ thuật.

Sau khi rà soát, các cơ quan phải trao đổi, thông tin đầy đủ để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân trước khi tổ chức triển khai. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng mong muốn các hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng chia sẻ, đồng thuận và chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.