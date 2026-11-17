Ngày 16/11, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), cho biết gói thầu số 2 thuộc dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành, qua địa bàn TP. Đồng Nai, đã cơ bản hoàn thành thi công mở rộng.



Theo SEPMU, nhà thầu đã hoàn thành thảm nhựa đủ 3 lớp. Hiện các đơn vị tiếp tục thi công khe co giãn tại các vị trí cầu, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông gồm sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, lan can và hệ thống chiếu sáng.

Dự kiến cuối tháng 11/2026, các đơn vị sẽ tiến hành lật làn thi công, đóng làn đường cũ để nâng cấp và tổ chức cho phương tiện lưu thông trên phần đường mới mở rộng.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22km, trong đó gói thầu số 2 đi qua địa bàn TP. Đồng Nai dài gần 12km. Tuyến đường được nâng cấp từ quy mô 4 làn xe lên 8-10 làn xe. Cụ thể, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 trên địa bàn TP.HCM được mở rộng lên 8 làn xe; đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được mở rộng lên 10 làn xe.

Riêng cầu Long Thành sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên mới gồm 5 làn xe, nằm bên phải cầu hiện hữu. Dự án khởi công tháng 8/2025, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển và kết nối giao thông giữa TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 6.500 tỷ đồng, phần còn lại do VEC huy động.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tăng năng lực khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành, giảm tình trạng quá tải và đáp ứng nhu cầu đi lại. Công trình đồng thời tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi sân bay đi vào hoạt động.

Sân bay Long Thành có tổng diện tích quy hoạch khoảng 5.000ha, tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 16 tỷ USD. Quy mô này tương đương gần 6 lần diện tích khoảng 850ha của sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay.

Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cấp cao nhất đối với cảng hàng không dân dụng, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng cỡ lớn.

Toàn bộ dự án được chia thành 3 giai đoạn. Khi hoàn thành, sân bay có công suất thiết kế khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Riêng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 109.717 tỷ đồng, tương đương 4,69 tỷ USD theo phương án điều chỉnh được phê duyệt năm 2025. Công trình được thiết kế với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.