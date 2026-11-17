Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định số 6180/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần Vinhomes.

Theo quyết định, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 598,2 ha. Trong đó, diện tích trên địa bàn xã Tam Hưng chiếm khoảng 323,8 ha và xã Bình Minh chiếm 274,4 ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án vào khoảng 111.137 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư khoảng 16.670,55 tỷ đồng (chiếm 15%) và vốn vay từ các tổ chức tín dụng cùng các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 94.466,45 tỷ đồng (chiếm 85%). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Phối cảnh KĐT đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng. Ảnh: CĐT

Mục tiêu cốt lõi của dự án là tạo lập quỹ nhà ở tái định cư hiện đại, phục vụ kịp thời công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (trước đây là Khu đô thị thể thao Olympic), Dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A và các dự án trọng điểm khác của thành phố.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, khu đô thị dự kiến cung cấp gần 6,5 triệu m² sàn xây dựng. Cụ thể, nhà ở liên kế phục vụ tái định cư chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 3.149.708,5 m² sàn (48,58% tổng sàn nhà ở), tương ứng khoảng 6.747 lô đất tái định cư. Nhà ở chung cư thương mại có diện tích khoảng 2.014.500 m² sàn (chiếm 31,07%) và nhà ở xã hội cao tầng khoảng 1.319.598 m² sàn (chiếm 20,35%). Đối với quỹ nhà ở xã hội, tỷ lệ dành để cho thuê tối thiểu là 10%.

Hoàn thành hạ tầng vào đầu năm 2027

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ khởi công xây dựng ngay trong quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào khai thác vận hành trong quý IV/2030. Riêng đối với khu vực quy hoạch đất tái định cư, UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương đầu tư xây dựng cơ bản, khớp nối hạ tầng kỹ thuật hoàn thành ngay trong quý IV/2026 và chậm nhất vào đầu quý I/2027.

Sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho thành phố quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung cấp đô thị như đường giao thông trục chính, liên khu vực ngoài đơn vị ở, dải cây xanh công cộng và đất an ninh trụ sở phòng cháy chữa cháy. Thành phố sẽ trực tiếp quản lý và bố trí các lô đất tái định cư theo quy định. Trong khi đó, nhà đầu tư sẽ trực tiếp quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong khu tái định cư cũng như khu chung cư thương mại, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, bệnh viện và hệ thống trường học xã hội hóa (rộng khoảng 28,8 ha).