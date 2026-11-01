Sang năm 2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực hạn chế xe xăng: Toàn bộ người dân có xe máy, ô tô lưu ý!

Ngày 11/11, Sở Xây dựng Hà Nội có Văn bản số 25617/SXD-GT báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp, đồng thời đề xuất mô hình và lộ trình mở rộng trong thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng, việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND Thành phố về vùng phát thải thấp và Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội", được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 29/6/2026.

Báo cáo cũng tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức giao thông, kiểm soát phương tiện, phát triển vận tải công cộng và hạ tầng phục vụ chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Ba khu vực áp dụng lộ trình thí điểm năm 2027

Theo Đề án đã được phê duyệt, giai đoạn 2 được triển khai từ ngày 01/01 đến 31/12/2027 tại ba khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Phạm vi được xác định theo các tuyến đường bao, với quy mô từ vùng lõi phố đi bộ đến khu vực rộng hơn của hai phường.

Khu vực 1 là vùng lõi phố đi bộ và chợ đêm Hoàn Kiếm, nằm bên trong đường bao gồm các phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Khu vực có diện tích khoảng 0,45 km², dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực 2 mở rộng vào phố cổ, được giới hạn bởi các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay. Diện tích khu vực khoảng 1,65 km², dân số khoảng 90.000 người.

Khu vực 3 có diện tích khoảng 3,6 km², dân số khoảng 136.947 người, nằm trong đường bao gồm các tuyến Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.

Các phường Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hồng Hà và Văn Miếu - Quốc Tử Giám là những địa bàn giáp ranh cần phối hợp tổ chức giao thông khi mở rộng phạm vi thí điểm.

Về hạn chế phương tiện, phương án được Sở Xây dựng tổng hợp nêu rõ việc cấm các phương tiện giao thông đường bộ, gồm ô tô, mô tô và xe gắn máy, lưu thông trong khu vực 1 từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Các phương tiện ưu tiên và trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoạt động thực hiện theo quy định riêng.

Từ ngày 1/1/2027, ô tô lưu thông trong vùng phát thải thấp phải đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025. Với mô tô, xe gắn máy, yêu cầu đạt mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025 được đề xuất áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Đáng chú ý, xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng, dầu kinh doanh trên các nền tảng ứng dụng kết nối vận tải sẽ không được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp. Các đơn vị cung cấp ứng dụng phải điều hướng phương tiện trên hệ thống.

Thành phố cũng khuyến khích hạn chế xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy trước năm 2016; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, xe phi cơ giới và phương tiện xanh.

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương án phân loại theo từng nhóm. Xe khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) không đạt chuẩn khí thải mức 4 sẽ bị cấm. Tại khu vực 1 và 2, xe đạt chuẩn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; muốn lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an TP chấp thuận bằng văn bản.

Xe buýt, xe đưa đón học sinh không đạt chuẩn mức 4 cũng không được lưu thông. Ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe pick-up phải đạt mức khí thải 4 trở lên.

Với ô tô tải dưới 2 tấn, xe không đạt chuẩn mức 4 bị cấm; xe đạt chuẩn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm, trừ trường hợp được Công an TP chấp thuận.

Riêng ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 đến 3,5 tấn sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn trong vùng phát thải thấp.

Các nội dung hạn chế phương tiện nêu trên thuộc phương án triển khai Đề án đã được Thành phố phê duyệt, không phải quyết định cấm phương tiện mới ban hành ngày 11/11.

Trước đó, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm. Phạm vi gồm 12 tuyến phố, với lệnh cấm toàn bộ ô tô, mô tô và xe gắn máy từ 19h đến 24h vào các ngày cuối tuần. Toàn thành phố hiện có hơn 8 triệu phương tiện (gồm 1,1 triệu ôtô, 6,9 triệu xe máy) và khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh thành khác lưu thông mỗi ngày. Trong đó khu vực vành đai 1 có khoảng 600.000 xe môtô, xe gắn máy và khoảng 180.000 ôtô, phần lớn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhiều xe đã sử dụng lâu năm, công nghệ lạc hậu, tiêu chuẩn khí thải thấp, dẫn đến mức phát thải cao.



