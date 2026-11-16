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Nhiều khu phố trung tâm Hà Nội tạm thời bị cắt nước từ tối 17/11

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhiều khu phố trung tâm Hà Nội tạm thời bị cắt nước từ tối 17/11

Từ 22h ngày 17/11 đến 14h ngày 18/11, nhiều khu phố tại 3 phường Kim Liên, Tương Mai, Bạch Mai bị cắt nước sinh hoạt.

Công ty Nước sạch Hà Nội (Hawacom) thông báo tới khách hàng về việc cắt nước tại một số khu phố thuộc phường Kim Liên, Tương Mai, Bạch Mai từ 22h ngày 17/11 đến 14h ngày 18/11. Theo Hawacom, việc tạm ngừng cấp nước để thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng định kỳ tại Nhà máy nước Tương Mai năm 2026.

Khu vực bị ảnh hưởng gồm: Phố Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn An Ninh, Trương Định, Phố Vọng, Hoàng Mai, Trần Đại Nghĩa, Giáp Bát, Đại La, Giải Phóng (đoạn từ nút giao Kim Đồng đến nút giao Ngã Tư Vọng) và các khu vực lân cận xung quanh của phường Tương Mai.

Nhiều khu vực ở Hà Nội bị tạm ngừng cấp nước từ tối 17/11. (Ảnh minh hoạ)

Tại phường Bạch Mai, những khu vực tạm thời cắt nước gồm: Đường Giải Phóng (đoạn từ Ngã tư Vọng đến hầm chui Kim Liên) và các khu vực lân cận xung quanh.

Phường Kim Liên, Hawacom sẽ tạm ngừng cấp nước ở khu vực phố Phương Mai và các khu vực lân cận xung quanh.

Công ty Nước sạch Hà Nội lưu ý, một số khu vực cuối nguồn hoặc cốt cao, thời gian cấp nước không ổn định có thể kéo dài hơn.

Công ty Nước sạch Hà Nội đề nghị người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng chủ động dự trữ và sử dụng nước sạch tiết kiệm.

Theo Minh Tuệ

VTC News

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