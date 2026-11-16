Tin vui dành cho du khách sắp đến Huế

Theo thông tin từ UBND TP. Huế, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch, UBND thành phố ban hành các quyết định về chính sách giảm phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đối với khách du lịch y tế, khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới và khách du lịch MICE.

Theo đó, đối với du lịch y tế, thành phố áp dụng mức giảm 30% phí tham quan cho cá nhân trong nước và quốc tế có sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, gồm: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND thành phố phê duyệt.

Để được hưởng chính sách, du khách phải thực tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh, có giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ xác nhận; lưu trú tại thành phố Huế tối thiểu một đêm và có hoạt động tham quan du lịch. Việc tham quan di tích phải được thực hiện trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày khám, chữa bệnh. Chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Đối với các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế, thành phố áp dụng mức giảm 50% phí tham quan cho cá nhân trong nước và quốc tế sử dụng tuyến đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha và chiều ngược lại; tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và chiều ngược lại; các đường bay mới đến thành phố Huế, bao gồm đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ. Chính sách không áp dụng đối với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất.

Du khách sử dụng các tuyến giao thông này được hưởng chính sách khi có vé giấy hoặc vé điện tử hợp lệ xác nhận việc sử dụng dịch vụ và có hoạt động tham quan du lịch tại Huế. Thời hạn tham quan để được áp dụng giảm phí là 7 ngày kể từ ngày thực tế sử dụng tuyến giao thông. Chính sách đối với hai tuyến đường sắt được áp dụng đến hết ngày 31/5/2027; đối với các đường bay mới được áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

Đối với du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm), thành phố áp dụng mức giảm 30% phí tham quan cho cá nhân trong nước và quốc tế thuộc các đoàn khách tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm tổ chức tại Huế. Điều kiện áp dụng là đoàn có tối thiểu 300 khách, các thành viên lưu trú tại thành phố ít nhất một đêm và có chương trình tham quan du lịch. Việc xác nhận đối tượng được hưởng chính sách căn cứ danh sách hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ do đơn vị tổ chức cung cấp, phối hợp xác nhận theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn tham quan được tính trong vòng 7 ngày kể từ ngày đầu tiên tham dự chương trình. Chính sách có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2027.

Các chính sách giảm phí được áp dụng tại 5 điểm tham quan gồm: Đại Nội Huế, Lăng vua Thiệu Trị, Lăng vua Dục Đức, Lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Mỗi cá nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách giảm phí một lượt tham quan tại một trong các điểm di tích nêu trên. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều đối tượng được giảm phí thì áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn các mức giảm.