Hội nghị Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách tiền lương và BHXH

Sáng 16/11, phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc , Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian tới Chính phủ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: chinhphu.vn)

Về thể chế, chính sách và nguồn lực, Chính phủ sẽ giao Bộ Y tế đẩy nhanh xây dựng dự án Luật Người cao tuổi sửa đổi một cách toàn diện hơn.

Theo Phó Thủ tướng, tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam; dự kiến quý II/2028 sẽ ban hành được luật sửa đổi toàn diện, bao trùm, liên thông, kết nối, đồng bộ và đảm bảo theo vòng đời.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu xây dựng hoàn thiện đề án; tham mưu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội.

“ Tới đây Trung ương 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, lúc đó sẽ sửa Luật Bảo hiểm xã hội một cách toàn diện, trong đó sẽ có cả bảo hiểm y tế hỗ trợ ”, Phó Thủ tướng nói.

Cùng đó, theo Phó Thủ tướng, sẽ sửa đổi Bộ luật Lao động thích ứng với già hóa dân số, phát huy nguồn nhân lực cao tuổi và chủ trì rà soát chương trình tổng thể về cải cách hành chính, tiếp tục tham mưu tăng cường phân cấp, phân quyền trong hệ thống hành chính nhà nước cho phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Về tài chính, đầu tư, hạ tầng, thị trường và công nghệ, Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế chính sách tài chính, thuế, đầu tư, xã hội hóa và hợp tác công tư. Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với hệ sinh thái kinh tế bạc.

Bộ Xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn về nhà ở, công trình và hạ tầng thân thiện với người cao tuổi. Bộ Công Thương thúc đẩy phát triển thị trường thương mại, dịch vụ và hệ thống phân phối phù hợp với phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch thân thiện, phù hợp với người cao tuổi. Bộ Công an chủ trì để sớm hoàn thiện xây dựng, kết nối, khai thác dữ liệu về người cao tuổi và đảm bảo an ninh thông tin cũng như các dữ liệu có liên quan...

Chính phủ chọn 5 địa phương thí điểm mô hình kinh tế bạc

Về tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng cho hay, trước mắt, các bộ, ngành và địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo, gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

UBND cấp tỉnh căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tiễn, chủ động lồng ghép, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc ngay trong mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 cũng như những năm tiếp theo.

Chính phủ sẽ lựa chọn 5 địa phương gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, TP.HCM và An Giang làm điểm xây dựng và tiếp tục phát triển các mô hình tiêu biểu phù hợp với đặc thù vùng miền, đô thị, nông thôn; tổ chức đánh giá tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng hệ sinh thái kinh tế bạc trong vòng 2 năm, từ đó tiếp tục nhân rộng trên toàn quốc đối với mô hình phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Trên cơ sở chủ trương, định hướng, nghị quyết tới đây của cấp có thẩm quyền về phát triển kinh tế bạc, Chính phủ sẽ xây dựng một kế hoạch tổng thể, rà soát tổng thể hệ thống thể chế cũng như tính toán ưu tiên nguồn lực và đồng thời thực hiện với vai trò chủ trì, điều phối, kiến tạo và phát triển cho thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam trong chặng đường tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thành công của kinh tế bạc là cải thiện thực chất về sức khỏe, chất lượng sống, hạnh phúc và an vui, khả năng tự chủ và sự đóng góp của người cao tuổi; đồng thời là hiệu quả huy động nguồn lực, chất lượng dịch vụ và những giá trị tạo ra cho tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.