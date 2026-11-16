Tin chọn nhà thầu Trung Quốc, đường sắt 20.000 tỷ đồng của Việt Nam hoàn thành sau 10 năm xây dựng, sở hữu công nghệ hiện đại

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ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông được phê duyệt năm 2008 với tổng chiều dài 13 km đi trên cao, gồm 12 ga, tốc độ tối đa 80 km/h, được khởi công vào năm 2011. Mức đầu tư phê duyệt ban đầu của dự án là 8.769 tỷ đồng (tương đương 552 triệu USD), sau đó điều chỉnh tăng lên hơn 20.000 tỷ đồng (tương đương 868 triệu USD). Sau 13 năm, dự án cuối cùng cũng chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 6/11/2021. Nhà thầu dự án là tập đoàn EPC Cục 6 đường sắt Trung Quốc.

Theo Phó trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), dự án được thiết kế và thi công các thiết bị theo tiêu chuẩn Trung Quốc. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động cơ phân tán, gồm 8 động cơ được đặt ở khoang giữa.

Tuyến này có số lượng 13 đoàn tàu (mỗi tàu có 4 toa), chạy với tốc độ trung bình 35km/h (tối đa 80km/h), năng lực vận chuyển 1.362 khách/tàu. Hãng sản xuất tàu là Công ty TNHH Trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh (Trung Quốc).

Về mức độ tự động hóa, dự án được thiết kế với mức 2,5/5 theo tiêu chuẩn thế giới, nghĩa là vẫn cần người lái tàu. Trung tâm chỉ huy tự động ra lệnh cho tàu chạy ở tốc độ tối đa và tối thiểu dựa trên tín hiệu thu phát tự động.

Trên khoang lái, thông tin hiển thị tự động giúp lái tàu biết khi cần tăng hoặc giảm tốc. Hệ thống tự động khống chế tốc độ của tàu và gồm 3 hệ thống con đảm bảo giám sát, khống chế vận hành và tự động hóa. Hệ thống này giúp khống chế giãn cách các đoàn tàu, ngăn rủi ro vượt tốc độ và chọn phương án vận hành tối ưu.

Tàu được trang bị hệ thống thông tin liên lạc qua cáp sợi quang, hệ thống thông tin vô tuyến với ăng ten phủ sóng mạnh và hệ thống camera giám sát trên tuyến cũng như tại trung tâm điều hành.

Đáng chú ý, tuyến đường còn đi qua nút giao thông 4 tầng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Vành đai 3, đây là nút giao thông 4 tầng đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, trên cùng của nút giao này là đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, được khởi công từ năm 2011 và vận hành thương mại vào năm 2021. Tầng thứ hai là đường vành đai 3 trên cao, thông xe vào năm 2012. Tầng giữa là đường bộ mặt đất thông thường, là điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Dưới cùng là hầm chui Thanh Xuân, đi vào hoạt động từ năm 2016.

Dự án đường vành đai 3 trên cao (đường vành đai 3 giai đoạn II) có tổng chiều dài 8.912 m, bao gồm 385 m đường dẫn và 8.527 m cầu cạn chạy suốt với với 4 làn xe, chiều rộng mặt cầu 24m, tốc độ thiết kế 100km/h; tổng vốn đầu tư khoảng 5.547 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, một trong những nguyên nhân đưa dự án về trước kế hoạch là do dự án này không phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Thên nữa, nguồn vốn được cung ứng kịp thời và linh hoạt. Bên cạnh đó là năng lực, trình độ quản lý và thi công của đội ngũ các nhà thầu trong nước và nước ngoài khá bài bản và chuyên nghiệp. Việc thực hiện dự án còn cho thấy trình độ tay nghề của những người thợ cầu đường giao thông nước ta đã làm chủ được các công nghệ mới.

Còn hầm chui Thanh Xuân có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA Nhật Bản. Hầm chui Thanh Xuân qua nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi có chiều dài 980m, được khởi công từ tháng 6/2014 và chính thức thông xe ngày 8/1/2016. Mỗi hầm có 2 làn xe cơ giới vận tốc thiết kế 60km/h. Chiều dài của phần hầm kín là 109m, hầm hở chữ U 280m và tường chắn chữ L 325m. Vốn là điểm giao cắt phức tạp giữa Quốc lộ 6, đường vành đai 3 giai đoạn 1, giai đoạn 2 và tuyến đường sắt trên cao, hầm chui Thanh Xuân giúp hóa giải tình trạng ùn tắc tại đây.