Sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội dần lộ diện, chuẩn bị nâng mái thép 40.000 tấn

Theo ghi nhận, cả 4 khán đài A, B, C và D hiện đã thi công lên đến tầng 5. Các hạng mục kết cấu tiếp tục được hoàn thiện, trong khi nhiều cần cẩu siêu trường, siêu trọng được huy động bao quanh khu vực thi công để phục vụ việc lắp dựng các cấu kiện lớn.