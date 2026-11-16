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Tất cả người dân đang có thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất của BHXH Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Liệu quyền lợi BHYT 100% có thực sự được miễn toàn bộ viện phí không là thắc mắc của một số người bệnh.

Trước thắc mắc trên, BHXH Việt Nam giải đáp: Mức hưởng BHYT 80%, 95% hay 100% không đồng nghĩa với tỷ lệ thanh toán trên toàn bộ hóa đơn viện phí. Quỹ BHYT chỉ thanh toán các khoản chi thuộc phạm vi được hưởng và đáp ứng điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

Hiểu đúng mức hưởng 100% BHYT (Nguồn: BHXH Việt Nam)

Quỹ BHYT thanh toán các khoản sau:

Chi phí thuộc phạm vi được hưởng.

Thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật đáp ứng danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán theo quy định.

Chi phí được thanh toán theo mức hưởng của người tham gia.

Người bệnh có thể phải tự chi trả các chi phí sau:

Phần cùng chi trả theo mức hưởng BHYT.

Chi phí thuốc, vật tư y tế ngoài phạm vi được quỹ BHYT thanh toán.

Phần chi phí không đáp ứng điều kiện thanh toán.

Phần chênh lệch giữa chi phí dịch vụ theo yêu cầu.

Cơ quan bảo hiểm lưu ý, cùng chi trả là phần chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT nhưng người bệnh phải thanh toán theo mức hưởng quy định. Tự chi trả bao gồm các khoản chi ngoài phạm vi hưởng BHYT hoặc phần chênh lệch mà quỹ BHYT không thanh toán.

Đối với thuốc, người bệnh có thể phải tự thanh toán toàn bộ chi phí nếu thuốc ngoài phạm vi được hưởng; trường hợp thuốc thuộc danh mục BHYT nhưng áp dụng tỷ lệ thanh toán riêng, quỹ BHYT chỉ thanh toán theo tỷ lệ và điều kiện quy định, không mặc nhiên chi trả toàn bộ giá thuốc.

Tất cả người dân đang có thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất của BHXH Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh được tạo bởi AI.

Các nội dung cần đối chiếu:

Cơ sở khám, chữa bệnh

Nội trú/ngoại trú

Chuyển cơ sở khám, chữa bệnh

Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu

Chính sách hỗ trợ người bệnh cần biết:

Tất cả người dân đang có thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất của BHXH Việt Nam - Ảnh 2.

Các mức tiền được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2026 và chỉ tính các khoản cùng chi trả thuộc phạm vi quy định, không đồng nhất với toàn bộ số tiền người bệnh tự bỏ ra (Ảnh được tạo bởi AI).

Theo Fanpage của Bảo hiểm xã hội Việt Nam/Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Theo Duy Anh

Vietnamdaily

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