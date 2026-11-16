Thuế Cần Thơ quay thưởng, những người có hoá đơn may mắn bất ngờ trúng hơn nửa tỷ đồng

Ảnh minh hoạ: MOF.

Ngày 12/11, Thuế thành phố Cần Thơ tổ chức quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phát sinh trong quý IV/2025 và quý I, II, III/2026 trên địa bàn thành phố, dành cho cá nhân, hộ kinh doanh là người mua hàng hóa, dịch vụ.

Kết quả, chương trình đã xác định được 124 hóa đơn trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 560 triệu đồng cho 04 kỳ quay thưởng nêu trên.

Theo thể lệ, thời gian nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình “Hoá đơn may mắn” kỳ quý IV/2025, quý I/2026, quý II/2026, quý III/2026 ( ngày 12/11/2026 ).

Quá thời hạn trên, kết quả lựa chọn "hoá đơn may mắn" không còn giá trị nhận thưởng.

Thuế thành phố Cần Thơ đề nghị người trúng thưởng thực hiện cung cấp thông tin (bản photocopy: căn cước công dân, hóa đơn mua hàng và thông tin tài khoản) và gửi về Thuế thành phố Cần Thơ trước ngày 11/12/2026, để nhận thưởng.

Buổi quay thưởng Chương trình "Hoá đơn may mắn". (Ảnh: Thuế thành phố Cần Thơ)

Trước đó, vào ngày 9/11, Thuế thành phố Cần Thơ ra thông báo về thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn".

Cụ thể, chương trình áp dụng đối với các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/CCCD/CMND/Hộ chiếu), không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau.

Mỗi hóa đơn được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

Thuế thành phố Cần Thơ tổ chức trao giải thưởng “Hóa đơn may mắn" theo quý.

Chương trình áp dụng trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc Thuế thành phố Cần Thơ quản lý.

Đối tượng tham gia Chương trình “Hóa đơn may mắn” là cá nhân, hộ kinh doanh khi mua hàng hóa, dịch vụ có lấy hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

Chương trình được tổ chức sau khi Thuế thành phố Cần Thơ nhận bộ dữ liệu hóa đơn từ Cục Thuế, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi quý sẽ lựa chọn 31 hóa đơn may mắn để trao thưởng, tương đương 31 giải, với tổng trị giá 140 triệu đồng.

Cụ thể: 01 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 05 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 10 giải Ba, mỗi giải trị giá 04 triệu đồng; và 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng.

Năm 2025, ngành Thuế thành phố Cần Thơ thực hiện thu nội địa đạt 25.805 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2026, HĐND thành phố Cần Thơ giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho Thuế Cần Thơ là 26.217 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Thuế thành phố Cần Thơ, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn thành phố đạt 20.287 tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán, tăng 9,5% cùng kỳ.