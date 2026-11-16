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Cà Mau: Hơn 1.200 tỷ đồng đầu tư Nhà máy xử lý nước thải

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 14-11, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý nước thải tại khóm 1, phường Bạc Liêu với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Cà Mau: Hơn 1.200 tỷ đồng đầu tư Nhà máy xử lý nước thải- Ảnh 1.

Sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Cà Mau giao các cơ quan chuyên môn tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, theo hình thức đấu thầu dự án xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường. Mời gọi đầu tư trong quý 4-2026, thực hiện đầu tư từ quý 1-2027 đến quý 3-2031.

Dự án có quy mô khoảng 7ha, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích khoảng 3ha, đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải công suất 22.000m³/ngày đêm, cùng các trạm bơm trung chuyển và hệ thống cống thu gom nước thải tại khu vực nội ô phường Bạc Liêu. Giai đoạn 2 mở rộng thêm khoảng 4ha, nâng công suất xử lý thêm 11.000m³/ngày đêm.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, dự án nhằm xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho phường Bạc Liêu, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, giảm ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao mỹ quan đô thị. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước thải trên địa bàn phường.

Theo Tấn Thái

Sài Gòn Giải Phóng

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