TPHCM: Hơn 4.340 tỷ đồng 'lên đời' rạch Ông Lớn

Chiều 15/11, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng, TPHCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) - cho biết, tổng mức đầu tư dự án là 4.340 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hơn 3.920 tỷ đồng. Có hơn 820 căn nhà/trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 720 trường hợp bị giải tỏa trắng.

Về quy mô, dự án xây dựng khoảng 1,3 km kè bảo vệ rạch Ông Lớn, xây dựng đường giao thông kết nối, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Điểm đầu dự án là cầu Rạch Ông, điểm cuối là kênh Xáng.

“Thời gian triển khai dự án là giai đoạn 2026-2030. Nếu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuận lợi thì dự án sẽ khởi công vào quý III/2027” - ông Thắng nói.

Tại hội nghị, người dân trong khu vực dự án nêu ý kiến về các vướng mắc hồ sơ pháp lý nguồn gốc đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng; chính sách bồi thường; nguyện vọng về chính sách hỗ trợ, lựa chọn phương án tái định cư…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Tú - Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng - nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn.

Ông Phạm Quang Tú - Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng - phát biểu tại hội nghị

Theo ông Tú, tuyến rạch Ông Lớn và rạch nhánh từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước cho khu vực phường Chánh Hưng.

Tuy nhiên, do tình trạng bồi lắng và ô nhiễm môi trường qua nhiều năm, khu vực ven rạch bị ảnh hưởng nặng nề bởi triều cường và ngập nước. Thực trạng này tác động đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Rạch Ông Lớn sắp được chỉnh trang để cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Dự án rạch Ông Lớn là công trình trọng điểm, nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm, nâng cao khả năng thoát nước, chỉnh trang đô thị và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.