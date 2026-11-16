Quốc hội quyết nghị về tiền lương, phụ cấp, lương hưu, trợ cấp...

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, ngày 9/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026. Quốc hội quyết nghị: Bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ. Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định....

Bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026

Theo Quochoi.vn, trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả, có 471/471 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, như vậy Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 gồm 6 Điều quy định về: tổng số thu ngân sách nhà nước; tổng số chi ngân sách nhà nước năm 2027; bội chi ngân sách nhà nước năm 2027; phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; điều hành ngân sách nhà nước năm 2026; về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội…

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2026, Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương điều hành ngân sách nhà nước năm 2026 chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; kiểm soát bội chi, vay và trả nợ trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các Bộ, cơ quan trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ.

Đối với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2026 (phần kinh phí yêu cầu địa phương đảm bảo), số còn lại dành chi cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 dành để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (bao gồm cả số vốn đã phân bổ nhưng chưa sử dụng hết và số vốn chưa phân bổ) được chuyển sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện.

Quốc hội quyết nghị thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội (Điều 4), Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị: Bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2026.

Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách TW để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và không sử dụng cho mục đích khác.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 cũng giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến động bất thường của chính trị - kinh tế thế giới và trong nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước.

Trường hợp kinh tế - xã hội có biến động hoặc ban hành thêm các chính sách tác động tới thu ngân sách nhà nước, việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2027 của Trung ương và địa phương theo dự toán điều chỉnh.

Đại biểu tham gia phiên họp

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về thuế

Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về thuế, chính sách thu đảm bảo minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; mở rộng cơ sở thu, nhất là nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết 26/2026/QH16 của Quốc hội, không ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế cao hơn quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về thu ngân sách nhà nước; không quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, để lại nguồn thu ngân sách trung ương khác với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Kết luận số 93-KL/TW, trừ trường hợp theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng đã ban hành; đảm bảo không trùng lặp, phù hợp năng lực thực hiện, giải ngân và hấp thụ vốn, khả năng cân đối ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Đại biểu tham gia phiên họp

Tập trung tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa, bảo đảm triển khai ngay khi kế hoạch đầu tư công năm 2027 được giao.

Chính phủ chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá, giám sát hiệu quả triển khai phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả.

Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, các khoản chi lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ…

Về giám sát và kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

Chiều 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (469/469 đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 với 4 Điều và 6 phụ lục kèm.

Trước đó, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đã báo cáo tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đối với các nội dung phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề lớn đã được tiếp thu, giải trình theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước Quốc hội

Một số ý kiến đề nghị rà soát dự toán thu ngân sách nhà nước đảm bảo chính xác, lưu ý tới tính khả thi của nguồn thu sử dụng đất, khắc phục tình trạng xây dựng dự toán không sát.

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 được xây dựng trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những biến động rất khó lường.

Việc xây dựng đã bám sát các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các quyết định của pháp luật về thu và quản lý thu ngân sách nhà nước với mức tăng khoảng 9,1% so với năm 2026, không có yếu tố phát sinh các chính sách thu mới tạo ra sức ép cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Đối với dự toán thu tiền sử dụng đất, đúng như ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội, khoản thu tiền sử dụng đất có tính bất định từ tác động của khó khăn thị trường hiện nay.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 đã quy định nguyên tắc việc triển khai thực hiện các dự án từ nguồn thu này phải phù hợp với tiến độ thu thực tế, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải, dở dang.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát các nguồn thu, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn thu từ đất cũng như đẩy mạnh các nguồn thu khác, nhất là các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, đảm bảo cơ cấu thu ngày càng bền vững hơn.

Về vấn đề bố trí kinh phí và giải ngân chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chính phủ đồng tình với ý kiến của nhiều vị đại biểu Quốc hội đã chỉ ra thực trạng giải ngân chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp.

Tổng nguồn cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 là 104,4 nghìn tỷ đồng, gồm số chuyển nguồn từ năm 2025 sang là 9,4 nghìn tỷ đồng và dự toán giao năm 2026 là 95.000 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt 42,4% so với dự toán đã phân bổ, không bao gồm số giải ngân trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Giải ngân khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp so với tiến độ giải ngân nguồn ngân sách nhà nước nói chung do một số nguyên nhân như: đặc thù khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đòi hỏi cao về chuyên môn, hàm lượng trí tuệ, các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phần mềm đòi hỏi phải cụ thể với độ chính xác rất cao.

Về quy mô chi tăng nhanh từ năm 2025 đến nay, bên cạnh các nguyên nhân nêu trên, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan trong công tác tổ chức thực hiện như còn lúng túng trong việc xác định phạm vi, nội dung chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chất lượng xây dựng dự toán không cao.

Các đơn vị khi được giao kinh phí chưa triển khai ngay được do chưa kịp hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án, thay đổi thiết kế, xác định tính chất nguồn là đầu tư hay thường xuyên cũng chưa phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước Quốc hội

Tại dự thảo nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, phân bổ chi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đảm bảo không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Trong điều hành để khắc phục tình trạng chậm thực hiện, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đề xuất các cơ chế đặc thù, rút gọn thủ tục trong sử dụng nguồn vốn, tập trung hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế giám sát, đánh giá kiểm định chất lượng, đẩy mạnh khoán chi tới sản phẩm cuối cùng, quản lý theo kết quả đầu ra theo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025.

Về vấn đề dự toán ngân sách Trung ương chưa phân bổ lớn, đề nghị quyết định cụ thể thời gian phân bổ các khoản chưa phân bổ chi tiết, theo báo cáo của Chính phủ, khi xây dựng phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát cụ thể từng nội dung, nhiệm vụ, chương trình, dự án đủ điều kiện giao dự toán đầu năm.

Đối với các nhiệm vụ dành nguồn nhưng chưa phân bổ cũng được rà soát kỹ lưỡng theo đúng quy định của pháp luật, đều là các nhiệm vụ thực sự cần thiết phải bố trí nguồn để tổ chức thực hiện trong năm như: chi đầu tư công 242.000 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển khác là 47,2 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên là 165,6 nghìn tỷ đồng, chi cải cách tiền lương 80.000 tỷ đồng và chi Chương trình Mục tiêu quốc gia là 29.000 tỷ đồng và một số mục chi khác.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo nghị quyết đã quy định nội dung giao Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các điều kiện thủ tục cần thiết, làm cơ sở quyết định bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan trung ương, bổ sung có mục tiêu hỗ trợ cho các địa phương từ nguồn dự toán chi ngân sách Trung ương chưa phân bổ chi tiết.

Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung triển khai theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Đối với đề nghị quy định rõ thời gian Chính phủ phân bổ chi tiết trước, Chính phủ sẽ nghiên cứu, quy định trong dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất đang trình Quốc hội tại kỳ họp này để làm rõ nội hàm và thời hạn phân bổ của dự toán chưa phân bổ chi tiết theo hướng vừa phù hợp với thực tiễn, vừa đảm bảo tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính để thực hiện từ năm ngân sách 2027.

Về dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội rà soát, hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật văn bản, số liệu, phụ lục chi tiết kèm theo dự thảo nghị quyết, đảm bảo đầy đủ chính xác theo đúng các chủ trương kết luận của Đảng, nhà nước, quy định của pháp luật.