Chi tiết chính sách hỗ trợ người dân di dời bè cá trên sông Cái, Đồng Nai

Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) mới đây, HĐND TP. Đồng Nai đã thông qua chính sách hỗ trợ cho người dân trên làng bè trên sông Đồng Nai và sông Cái, đoạn qua phường Trấn Biên và Long Hưng.

Gần 300 hộ dân nuôi cá trên sông Cái và sông Đồng Nai sắp có cơ chế hỗ trợ khi di dời bè cá.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, nghề nuôi cá lồng bè đã tồn tại nhiều năm tại khu vực này. Tuy nhiên, số lượng bè tăng nhanh, tập trung dày đặc ở một số đoạn sông. Chất thải từ thức ăn dư thừa, hoạt động nuôi cá và sinh hoạt của người dân gây áp lực lên môi trường nước, cản trở dòng chảy.

Đáng chú ý, đây là những tuyến sông cung cấp nguồn nước sinh hoạt quan trọng cho TP. Đồng Nai và TP.HCM. Vì vậy, việc sắp xếp, giải tỏa các lồng bè được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Theo nghị quyết, mỗi hộ tự nguyện tháo dỡ lồng bè được đề xuất hỗ trợ 6 triệu đồng. Tài sản, vật kiến trúc được hỗ trợ 450.000 đồng/m² bè và 200.000 đồng/m² lồng nuôi. Chính sách áp dụng với lồng bè hình thành trước ngày 5/8/2026. Phần cơi nới sau thời điểm này không được hỗ trợ.

Đối với hộ sử dụng bè làm nơi ở, không có nhà thuộc sở hữu trên địa bàn phường nơi đặt bè, mức hỗ trợ tiền thuê nhà là 8 triệu đồng/tháng trong 6 tháng. Mỗi nhân khẩu được hỗ trợ thêm 4,5 triệu đồng, chi trả một lần.

Ngoài ra, người dân trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học phí, tiền ăn, sinh hoạt phí và đi lại; đồng thời được tư vấn, giới thiệu việc làm. Các hộ đủ điều kiện còn được hỗ trợ tiếp cận nhà ở xã hội và nguồn vốn vay ưu đãi.