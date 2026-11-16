Cử tri kiến nghị làm rõ ranh giới khu vực mở rộng sân bay Nội Bài

Sáng 16-11, tại xã Nội Bài, Tổ đại biểu số 31 HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoàng Văn

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã và Kim Anh.

Tổ đại biểu HĐND thành phố số 31 gồm: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Cửa Nam Lê Hữu Hiệp và Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Vân.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các xã và gần 200 cử tri đại diện các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND thành phố đã thông tin dự kiến nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của thành phố. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XVII.

Cử tri xã Nội Bài nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Văn

Tại hội nghị, cử tri 5 xã đã nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các vấn đề dân sinh trên địa bàn.

Cụ thể, cử tri các xã Nội Bài, Đa Phúc đề nghị UBND thành phố sớm giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án giao thông, thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Đáng chú ý, cử tri đề nghị UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng để làm rõ ranh giới khu vực mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, mở rộng sân bay.

Cử tri xã Sóc Sơn kiến nghị thành phố quan tâm đến chính sách hỗ trợ cho các đối tượng nghỉ chế độ theo Nghị định 154. Ảnh: Hoàng Văn

Cử tri xã Trung Giã kiến nghị thành phố sớm giải quyết các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những dự án thu hồi đất trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ rà soát hiện trạng rừng, cắm mốc giới rừng và đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cử tri 5 xã cũng đề nghị thành phố quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường; xem xét tăng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; quan tâm chế độ, chính sách cho các đối tượng nghỉ việc theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Văn

Thay mặt Tổ đại biểu số 31 HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với kiến nghị về triển khai các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn 5 xã, Tổ đại biểu đề nghị Sở Tài chính rà soát, cân đối các nguồn vốn, tham mưu thành phố sớm bố trí kinh phí để triển khai các dự án theo quy định. Đồng thời, các địa phương chủ động khai thác các nguồn thu, huy động nguồn lực hợp pháp để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các kiến nghị khác, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tổ thư ký tổng hợp đầy đủ, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời, đôn đốc các đơn vị sớm có kết quả trả lời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.