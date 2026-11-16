Gặp Phó Thủ tướng, 'đại bàng' TOP 2 Hàn Quốc hé lộ tham vọng chọn Hà Nội làm 'đại bản doanh' Đông Nam Á, thông tin về siêu dự án 2,2 tỷ USD ở một tỉnh miền Trung

Sáng nay (16/11), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty SK Innovation (Hàn Quốc).

Theo đó, tại buổi làm việc, ông Choo Hyeong Wook cho biết, SK Innovation đang phối hợp với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) triển khai dự án nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An, với mục tiêu góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh dự án điện khí LNG Quỳnh Lập, lãnh đạo SK Innovation cho biết Tập đoàn SK mong muốn phát triển các cụm công nghiệp-năng lượng tại Việt Nam, lấy hạ tầng năng lượng làm nền tảng để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là AI và trung tâm dữ liệu.

Theo ông Choo Hyeong Wook, việc phát triển các dự án theo mô hình cụm tích hợp, thay vì đầu tư riêng lẻ, sẽ tạo sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hạ tầng năng lượng và các hoạt động công nghệ; dự án LNG Quỳnh Lập có thể trở thành mô hình đầu tiên để triển khai ý tưởng này tại Việt Nam.

Lãnh đạo SK Innovation cũng mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ mới, trong đó có các quy định liên quan đến dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ nay đến năm 2030, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng là yêu cầu hết sức quan trọng và cấp bách.

Vì vậy, Việt Nam ưu tiên các dự án điện có khả năng phát điện trước năm 2030, trong đó có dự án điện khí LNG Quỳnh Lập nếu SK Innovation và các đối tác bảo đảm được các điều kiện triển khai.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Ảnh: VGP

Tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ công tác để xử lý các vấn đề liên quan đến dự án điện khí LNG Quỳnh Lập. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, bộ, ngành và Chính phủ sẽ được giải quyết kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Hiện Việt Nam đang hướng tới phát triển thị trường phát điện cạnh tranh, tạo điều kiện để các nhà đầu tư có năng lực hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Đối với định hướng phát triển các cụm công nghiệp-năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ ủng hộ việc phát triển các trung tâm năng lượng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Theo đó, các nhà máy điện khí cần được bố trí gắn với các trung tâm điện khí và hạ tầng kho dự trữ LNG dùng chung, thay vì đầu tư phân tán ở từng địa phương hoặc từng doanh nghiệp. Việc phát triển các kho dự trữ phải được tính toán trên cơ sở quy hoạch tổng thể, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Về định hướng phát triển các trung tâm năng lượng gắn với AI và trung tâm dữ liệu, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn điện ổn định cho hoạt động của các trung tâm này.

ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty SK Innovation (Hàn Quốc) - Ảnh: VGP

Đại bàng Hàn Quốc đề xuất đặt trụ sở Tập đoàn khu vực Đông Nam Á ngay tại Hà Nội

Ông Choo Hyeong Wook cho biết Tập đoàn SK có kế hoạch xây dựng trụ sở khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, tạo thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động tại các nước trong khu vực. Tập đoàn mong muốn tập trung nguồn lực, phát triển tại Việt Nam thành một mô hình kinh doanh thành công để có thể nhân rộng tại Đông Nam Á, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí hợp tác đầu tư của Tập đoàn SK tại Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn SK Innovation tiếp tục mở rộng đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng xanh, tăng trưởng xanh, trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ, Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, thân thiện với môi trường và tạo giá trị gia tăng lớn.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn SK xây dựng kế hoạch tổng thể về các dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, xác định rõ cam kết đầu tư và lộ trình thực hiện, làm cơ sở để Chính phủ và các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, thúc đẩy triển khai các dự án.

Khẳng định coi thành công của doanh nghiệp, trong đó có SK Innovation là thành công của Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với SK Innovation để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam và SK Innovation.

Tập đoàn SK (1953) là tập đoàn kinh tế đa ngành nghề có giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD, đứng thứ hai tại Hàn Quốc và thuộc top 100 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Thông qua các công ty con, SK tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực chính là năng lượng xanh, bán dẫn-vật liệu tiên tiến, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Theo thông tin PV Power công bố, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được triển khai tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, có công suất 1.500 MW, gồm hai tổ máy 750 MW. Tổng mức đầu tư khoảng 59.372 tỷ đồng, tương đương gần 2,2 tỷ USD. Ngoài nhà máy điện, dự án còn bao gồm kho LNG với bồn chứa khoảng 250.000 m³, hệ thống tái hóa khí, bến cảng chuyên dùng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngày 12/2/2026. Ngày 18/5/2026, lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án được tổ chức. Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập được thành lập ngày 14/9/2026, có vốn điều lệ ban đầu gần 1.570 tỷ đồng. Trong đó, PV Power sở hữu 51%, SK Innovation nắm 34% và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) nắm 15%.



