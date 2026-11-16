Nữ ca sĩ quê Nghệ An có học vị Tiến sĩ, sống trong nhà vườn 25.000 m2 cần 6 người giúp việc

Khánh Ly sinh năm 1984, là người xứ Nghệ. Cô từng giành giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2006, giải Ba dòng nhạc thính phòng tại Sao Mai 2011 và giải Nhì cuộc thi Thính phòng - Nhạc kịch TP.HCM năm 2017. Những thành tích này giúp nữ ca sĩ xây dựng vị trí riêng trong dòng nhạc thính phòng, vốn đòi hỏi nền tảng thanh nhạc và quá trình rèn luyện chuyên sâu.

Không dừng lại ở hoạt động biểu diễn, Khánh Ly tiếp tục con đường học thuật. Năm 2023, cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc. Hiện nữ ca sĩ là giảng viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với các sản phẩm âm nhạc như Mùa Lá Đi Qua, Lời Ru Nguồn Cội, Mùa Đông Không Lạnh, Khúc Ru, Khúc Mùa Xuân...

Ca sĩ, Tiến sĩ Khánh Ly hiện là giảng viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Sự nghiệp của Khánh Ly có những giai đoạn phải tạm gác việc ca hát để tập trung cho gia đình và học tập. Cô từng chia sẻ quãng thời gian vừa đi hát, chăm con, vừa hoàn thành con đường học vấn khá vất vả. Có lúc nữ ca sĩ gần như không còn thời gian cho đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, sự đồng hành của chồng giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn, tiếp tục theo đuổi cả công việc giảng dạy lẫn ca hát.

Bên cạnh sự nghiệp đáng nể, ca sĩ Khánh Ly còn khiến nhiều người trầm trồ bởi cơ ngơi 25.000 m2 tại Gia Lâm, Hà Nội. Khu đất được vợ chồng nữ ca sĩ mua từ những năm đầu hôn nhân, khoảng năm 2004. Ông xã Khánh Ly làm trong ngành xây dựng, đồng thời là họa sĩ kiêm kiến trúc sư, dành nhiều tâm huyết để quy hoạch và thiết kế toàn bộ khuôn viên.

Nhà vườn rộng 25.000 m2 của vợ chồng ca sĩ Khánh Ly tại Hà Nội

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, mục đích ban đầu của gia đình là tạo ra một không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên để vợ chồng, con cái và người thân có thể nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Sau nhiều năm cải tạo, nơi đây dần trở thành một quần thể nhà vườn quy mô lớn, kết hợp nhà ở, hồ nước, cây cảnh, khu nuôi động vật và nhiều tiểu cảnh mang dấu ấn riêng.

Ngay từ lối vào, khuôn viên đã gây ấn tượng với hệ thống cầu đá màu trắng bắc qua hồ nước. Công trình trung tâm là ngôi nhà sàn hai tầng, kết hợp phong cách hiện đại để phục vụ các buổi sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè. Phía sau ngôi nhà là bể bơi ngoài trời có diện tích lớn, thiết kế uốn lượn cạnh khu sinh hoạt chung. Một trong những điểm nhấn khác của cơ ngơi là khu vực hồ cá Koi được đầu tư công phu. Hồ nước có những cụm đá tự nhiên, hòn non bộ và cây cảnh bố trí hài hòa.

Không chỉ có cây cối, hồ cá và bể bơi, nơi đây còn được ví như một vườn bách thú thu nhỏ bởi hệ thống vật nuôi khá phong phú. Gia đình Khánh Ly dành riêng những khu vực có khung thép và lưới bao quanh để nuôi chim, bồ câu và các loại thủy cầm. Không gian bên trong được bố trí đá, cây thân gỗ và nguồn nước để tạo môi trường sinh sống gần gũi tự nhiên.

Hồ nước lớn, cầu đá, hệ thống vườn cây và căn nhà ở trung tâm được thiết kế logic, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt lẫn vui chơi của các thành viên trong gia đình

Hồ cá koi và vườn thú bên trong nhà vườn bề thế

Khu nhà sinh hoạt để mọi người quây quần bên nhau

Không gian yên bình cũng là nơi để Khánh Ly và gia đình, bạn bè check-in thường xuyên

Với quy mô lớn cùng hàng nghìn cây cảnh và nhiều loại vật nuôi, việc duy trì khu nhà vườn cũng đòi hỏi nhân lực và chi phí đáng kể. Nữ ca sĩ từng chia sẻ gia đình thuê 6 người giúp việc trông nom, chăm sóc khuôn viên và vật nuôi. Ngoài ra, các công việc chăm sóc cây cảnh, vệ sinh hồ cá và quản lý những khu vực nuôi động vật cũng cần được thực hiện thường xuyên.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ khu vườn là nơi giúp cô tái tạo năng lượng sau những giờ đứng lớp và biểu diễn. Khi trở về đây, cô thích đi dạo quanh vườn, xem cây trái, tự tay thu hoạch rau và dành thời gian bên các con.

Trong cuộc sống gia đình, Khánh Ly có chồng làm trong ngành xây dựng và hai con trai. Nữ ca sĩ cho biết ông xã là người đồng hành, ủng hộ cô từ những ngày đầu tham gia Sao Mai cho đến quá trình học tập để lấy bằng Tiến sĩ. Anh cũng là người dành nhiều tâm huyết cho khu nhà vườn, từ ý tưởng quy hoạch đến việc sưu tầm cây cảnh, xây dựng các công trình trong khuôn viên.

Cơ ngơi hiện tại còn là nơi để ca sĩ Khánh Ly tái tạo năng lượng sau thời gian làm việc căng thẳng

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