Gặp Phó Thủ tướng, lãnh đạo chaebol có vốn hóa 200 tỷ USD muốn đặt “đại bản doanh” ĐNÁ tại Hà Nội

Ngày 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty SK Innovation (Tập đoàn SK, Hàn Quốc).

Tại cuộc gặp, ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty SK Innovation cho biết, Tập đoàn SK có kế hoạch xây dựng trụ sở khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, qua đó tạo thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động tại các nước trong khu vực. SK mong muốn tập trung nguồn lực, phát triển tại Việt Nam thành một mô hình kinh doanh thành công để có thể nhân rộng tại Đông Nam Á, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Về dự án nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An, ông Choo Hyeong Wook cho biết, Tập đoàn SK đang phối hợp với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) triển khai dự án, với mục tiêu góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh dự án điện khí LNG Quỳnh Lập, lãnh đạo SK Innovation cho biết, Cheabol lớn thứ hai Hàn Quốc mong muốn phát triển các cụm công nghiệp - năng lượng tại Việt Nam, lấy hạ tầng năng lượng làm nền tảng để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là AI và trung tâm dữ liệu.

Theo lãnh đạo SK Innovation, việc phát triển các dự án theo mô hình cụm tích hợp, thay vì đầu tư riêng lẻ, sẽ tạo sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hạ tầng năng lượng và các hoạt động công nghệ. Đáng chú ý, dự án LNG Quỳnh Lập có thể trở thành mô hình đầu tiên để triển khai ý tưởng này tại Việt Nam.

Ngoài ra, lãnh đạo SK Innovation mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ mới, trong đó có các quy định liên quan đến dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động đầu tư.

Đề nghị Tập đoàn SK xây dựng kế hoạch tổng thể về các dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam ưu tiên các dự án có thể phát điện trước năm 2030 để bảo đảm nguồn cung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, dự án LNG Quỳnh Lập có thể được ưu tiên nếu SK Innovation và đối tác đáp ứng các điều kiện triển khai.

Trên thực tế, tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ công tác để xử lý các vấn đề liên quan đến dự án điện khí LNG Quỳnh Lập. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, bộ, ngành và Chính phủ sẽ được giải quyết kịp thời. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Hiện nay, Việt Nam đang hướng tới phát triển thị trường phát điện cạnh tranh, tạo điều kiện để các nhà đầu tư có năng lực hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Ngoài ra, với đề xuất phát triển cụm công nghiệp - năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ ủng hộ các trung tâm được đầu tư đồng bộ, phù hợp quy hoạch tổng thể.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, các nhà máy điện khí cần gắn với trung tâm điện khí và kho cảng LNG dùng chung để tránh đầu tư trùng lặp. Cùng với đó, các dự án AI và trung tâm dữ liệu cũng cần được bảo đảm nguồn điện ổn định.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn SK lập kế hoạch tổng thể cho các dự án dự kiến đầu tư tại Việt Nam, cũng như nêu rõ cam kết và tiến độ thực hiện.

Với định hướng phát triển các trung tâm năng lượng gắn với AI và trung tâm dữ liệu, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn điện ổn định cho hoạt động của các trung tâm này.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định coi thành công của doanh nghiệp, trong đó có SK Innovation là thành công của Việt Nam. Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với SK Innovation để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam và SK Innovation.

Tập đoàn SK hiện có giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD. Ảnh: Yonhap