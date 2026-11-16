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Hà Nội mở bán 316 căn hộ nhà ở xã hội tại xã Phúc Thịnh

| | Bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đăng tải kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội. Đợt 1, dự án có 316 căn hộ mở bán, giá bình quân gần 29,8 triệu đồng/m².

Hà Nội tăng tốc xây dựng nhà ở xã hội. Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin đăng tải, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, do Công ty CP HNASA làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích đất 5.553,51 m², gồm hai ô đất CT1 và CT2.

Quy mô xây dựng gồm 2 khối nhà ở xã hội, có 1 tầng hầm liên thông và 12 tầng nổi. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 34.583,8 m², trong đó diện tích sàn nhà ở khoảng 20.114,6 m², diện tích sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại khoảng 1.916,6 m².

Tổng số căn hộ của dự án là 352 căn. Trong đó, 316 căn được bố trí để bán, 18 căn cho thuê và 18 căn cho thuê mua. Diện tích căn hộ bán dao động từ 37,6-71,3 m²; căn hộ cho thuê và thuê mua có diện tích từ 40-71,3 m².

Về giá bán, theo quyết định của chủ đầu tư, giá bán nhà ở xã hội bình quân là 29.797.290 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Giá thuê mua là 281.832 đồng/m², đã bao gồm VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Giá thuê là 108.209 đồng/m², chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ dự kiến từ ngày 17/12/2026 đến hết ngày 17/1/2027.

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán, thuê mua và thuê căn hộ vào tháng 1/2027. Dự án dự kiến bàn giao căn hộ trong quý II/2028.

Người có nhu cầu đăng ký có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ của dự án, địa chỉ số 89, Quốc lộ 3, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 093.567.2288.

Theo Hồ Hương

Đại đoàn kết

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