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Đề xuất chuyển ga Hà Nội, ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên để mở rộng quốc lộ 1

| | Bất động sản

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Chính phủ đề xuất xem xét chuyển đón, trả khách, hàng hóa tại ga Hà Nội và Giáp Bát về ga Phú Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1.

Theo phương án đề xuất này, Vingroup sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án kết nối hạ tầng đường sắt quốc gia và tổ chức khai thác ga tạm Phú Xuyên.

Để duy trì việc đi lại của hành khách khi hoạt động tại ga Hà Nội được chuyển về Phú Xuyên, Vingroup đề xuất tổ chức hệ thống xe buýt miễn phí, hoạt động liên tục 24/24 giờ trong tất cả các ngày trong tuần, kết nối ga Phú Xuyên với ga Hà Nội và ngược lại.

Ga Phú Xuyên nằm cách ga Hà Nội khoảng 35 km về phía nam, hiện nay vẫn đón và trả khách cho các chuyến tàu địa phương trên tuyến đường sắt Bắc Nam.

Ga Hà Nội hiện nay

Đối với vận tải hàng hóa, doanh nghiệp dự kiến tổ chức trung chuyển từ ga Phú Xuyên đến ga Yên Viên và ngược lại, nhằm bảo đảm hoạt động vận tải không bị tắc nghẽn, đứt gãy chuỗi cung ứng và dịch vụ đường sắt.

Về kinh phí, Vingroup đề xuất tự bố trí vốn đầu tư xây dựng ga tạm Phú Xuyên và các hạng mục liên quan. Doanh nghiệp sẽ phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam rà soát phương án tổ chức chạy tàu, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa.

UBND TP Hà Nội đề xuất duy trì Trung tâm điều hành vận tải đường sắt (OCC) tại ga Hà Nội trong suốt giai đoạn khai thác tạm thời. Việc giữ nguyên vị trí OCC nhằm bảo đảm hoạt động điều hành chạy tàu không bị gián đoạn khi chuyển địa điểm đón, trả khách và vận tải hàng hóa.

Sau khi Tổ hợp ga đường sắt quốc gia Ngọc Hồi hoàn thành, đồng bộ với các hạng mục đường sắt đô thị và công trình liên quan, phương án di chuyển OCC về Ngọc Hồi sẽ tiếp tục được nghiên cứu theo quy hoạch.

Dự án mở rộng trục Quốc lộ 1 từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dài hơn 36 km, quy mô 16 làn xe với tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. Hiện dự án đã triển khai thi công, giải phóng mặt bằng đạt 98,6 ha trên tổng diện tích 262 ha, tương đương 37%.

Theo Trần Hoàng

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