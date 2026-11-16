SSM Group được vinh danh TOP 100 Thương hiệu Xuất sắc Quốc gia 2026

‏Ngày 14/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, SSM Group được xướng tên trong TOP 100 Thương hiệu Xuất sắc Quốc gia 2026, thuộc Chương trình Đánh giá Khảo sát Truyền thông - Thương hiệu Xuất sắc Quốc gia 2026. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu, phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.‏

‏Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, uy tín thương hiệu không chỉ được thể hiện qua quy mô hay mức độ hiện diện, mà còn được khẳng định bằng chất lượng hoạt động, năng lực quản trị và giá trị doanh nghiệp mang lại cho khách hàng, đối tác. Đây cũng là những yếu tố được đặt ra trong chương trình "Thương hiệu Xuất sắc Quốc gia 2026".‏

‏Theo thông tin từ chương trình, doanh nghiệp được xem xét trên nhiều phương diện như chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hệ thống quản lý chất lượng; năng lực đổi mới, ứng dụng công nghệ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; uy tín thương hiệu và trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, định hướng phát triển bền vững và khả năng thích ứng với thị trường cũng là những nội dung được đặt ra trong quá trình đánh giá.‏

‏"Thương hiệu Xuất sắc Quốc gia 2026" - giải thưởng ghi nhận đối với những nỗ lực xây dựng thương hiệu, phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ của SSM Group. ‏

‏Với lĩnh vực phân phối BĐS, uy tín của doanh nghiệp không chỉ đến từ kết quả kinh doanh mà còn được hình thành qua năng lực triển khai dự án, chất lượng đội ngũ tư vấn, khả năng tổ chức hệ thống bán hàng và sự chuyên nghiệp trong quá trình phục vụ khách hàng. Vì vậy, sự ghi nhận tại chương trình không chỉ là dấu mốc về thương hiệu, mà còn là động lực để SSM Group tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động và chất lượng dịch vụ. ‏

‏Trước đó, SSM Group từng được vinh danh tại các hạng mục: Top 10 Doanh nghiệp Tư vấn và Phát triển Kinh doanh Bất động sản tốt nhất Việt Nam và Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam. Những ghi nhận này nối dài dấu ấn của doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối và phát triển kinh doanh BĐS, đồng thời cho thấy quá trình xây dựng thương hiệu qua từng giai đoạn.‏

‏SSM Group từng bước mở rộng quy mô và mạng lưới hoạt động trên toàn quốc.‏

‏Hiện SSM Group có 25 văn phòng, gần 1.500 nhân sự và khoảng 2.000 cộng tác viên, tham gia phân phối hơn 50 dự án. SSM Group cũng đang là đối tác Hạng A và đối tác chiến lược với nhiều chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Masterise Homes, MIK Group, Sun Group và CapitaLand.‏

‏Quy mô này tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức lực lượng kinh doanh trên nhiều thị trường, kết nối nguồn lực và triển khai hoạt động phân phối tại các dự án với quy mô khác nhau. Đồng thời, mạng lưới hợp tác với các chủ đầu tư là cơ sở để SSM Group tiếp tục mở rộng cơ hội kinh doanh và nâng cao năng lực triển khai.‏

‏Song song với mở rộng hệ thống, SSM Group xác định phát triển con người là trọng tâm trong chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư vấn và tác phong làm việc cho đội ngũ kinh doanh; đồng thời từng bước chuẩn hóa quy trình quản trị, ứng dụng công nghệ trong đào tạo và vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.‏

‏SSM Group chú trọng trang bị cho đội ngũ nhân sự nền tảng kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư vấn và khả năng am hiểu thị trường, qua đó nâng cao chất lượng triển khai và phục vụ khách hàng.‏

‏Định hướng của SSM Group không chỉ dừng lại ở việc phát triển một mạng lưới phân phối có quy mô lớn, mà còn hướng tới xây dựng tổ chức có năng lực đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Qua đó, mỗi nhân sự có thêm cơ hội hoàn thiện năng lực, phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào chất lượng hoạt động chung của doanh nghiệp.‏