Ngược đời: Chủ đầu tư nỗ lực bàn giao sớm, người mua thực hồ hởi chờ nhà mới thì nhiều nhà đầu cơ không muốn nhận nhà

Chủ đầu tư nỗ lực bàn giao nhà sớm, khẳng định uy tín

Mới đây, tại dự án Lumi Hanoi nhiều khách hàng cũng bất ngờ khi nhận thông báo bàn giao căn hộ sớm hơn kế hoạch khoảng 1 tháng. Gần đó, The Sola Park ở phía Tây Hà Nội cũng đa gửi thông báo về việc bàn giao căn hộ sớm hơn dự kiến. Việc thông báo bàn giao sớm hơn 1-3 tháng được nhiều chủ đầu tư giải thích là thực hiên đúng theo điều khoản hợp đồng mua bán

Với những người mua nhà để ở, đây là tin vui khi kế hoạch an cư được đẩy lên sớm hơn. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng hoàn toàn phấn khởi. Một số khách hàng không sẵn sàng nhận nhà lúc này bởi mục đích chính của họ là chờ thị trường tốt lên sẽ bán chênh kiếm lời và thoát hàng nhanh.

Nhìn từ phía doanh nghiệp, việc đẩy nhanh tiến độ và bàn giao sản phẩm sớm thường được xem như một ưu điểm để nâng sức cạnh tranh và uy tín trong mắt khách hàng.

Trước hết, đây là cách chủ đầu tư chứng minh năng lực triển khai dự án và tạo dựng niềm tin với khách hàng. Trong bối cảnh uy tín thương hiệu ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi người mua lựa chọn dự án, việc hoàn thành công trình đúng hoặc vượt tiến độ cam kết có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Một doanh nghiệp liên tục bàn giao nhà đúng hẹn, thậm chí sớm hơn dự kiến, thường có thêm cơ sở để củng cố hình ảnh về năng lực tài chính, khả năng quản trị và chất lượng tổ chức thi công. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ hoạt động bán hàng ở những dự án tiếp theo.

Thứ hai, trong cuộc cạnh tranh giữa các chủ đầu tư, tiến độ đang dần trở thành một thông điệp bán hàng có sức nặng. Người mua ngày càng quan tâm đến sản phẩm hiện hữu, có thể kiểm chứng chất lượng và sớm đưa vào sử dụng, thay vì chỉ dựa vào phối cảnh hay những lời hứa về tương lai.

Vì thế, bàn giao sớm rõ ràng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sự cố gắng đẩy nhanh tiến độ của chủ đầu tư nhiều khi lại đang bị mâu thuẫn với nhiều nhà đầu cơ nhảy vào lướt sóng căn hộ.

Người mua thực mong nhận nhà sớm, nhà đầu cơ chỉ mong thoát hàng

Với người mua nhà để ở thực, tiến độ bàn giao thường là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu. Họ muốn sớm chấm dứt cảnh thuê nhà, có nơi ổn định cuộc sống, đưa con cái đến trường gần nhà hoặc giảm bớt những bất tiện trong sinh hoạt. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ tài chính, việc được nhận nhà trước kế hoạch vài tháng thậm chí còn là một lợi thế.

Trong khi đó, với những nhà đầu tư ngắn hạn mua căn hộ từ giai đoạn mở bán với kỳ vọng hưởng chênh lệch giá, bài toán lại hoàn toàn khác. Họ mua căn hộ ở giai đoạn đầu, thanh toán theo tiến độ, sau đó tìm kiếm người mua thứ cấp để chuyển nhượng khi dự án tiến gần đến thời điểm bàn giao. Khoản lợi nhuận kỳ vọng đến từ phần chênh lệch giữa giá mua ban đầu và giá bán lại, trong khi nhà đầu tư chưa cần bỏ ra toàn bộ giá trị căn hộ ngay từ đầu.

Chị Nguyễn Hà (chủ nhà một căn hộ tại khu vực Đại Mỗ) đã thanh toán 95% giá trị căn hộ 2 phòng ngủ, trong đó hơn một nửa là tiền vay ngân hàng. Căn hộ có giá khoảng 5 tỷ đồng. Có thời điểm, một số căn tương tự trong cùng khu vực được chào bán quanh mức 5,2 tỷ đồng, khiến chị kỳ vọng có thể bán lại với mức chênh đáng kể.

Tuy nhiên, thị trường sau đó thay đổi. Hiện những căn tương tự được chào bán quanh 4,8 tỷ đồng, thấp hơn giá vốn của chị. Khi thời điểm bàn giao đến gần, chị bắt đầu tính đến phương án bán ra để giảm áp lực tài chính. Chị đã nhiều lần điều chỉnh giá và nhờ môi giới tìm khách nhưng sau nhiều tuần vẫn chưa tìm được người mua thực sự.

Chị Hà chỉ là một trong số đầu tư tư ngắn hạn chung cư tại Hà Nội đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi định lướt sóng chung cư lấy lãi. Nhìn nhận về vấn đề này ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho biết trong giai đoạn thị trường hiện nay sự thanh lọc đang diễn ra không chỉ với các chủ đầu tư mà cả nhóm khách hàng tham gia thị trường.

Với các chủ đầu tư, áp lực tài chính và tiến độ sẽ là phép thử rõ nét về năng lực thực sự. Những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng tổ chức triển khai dự án sẽ vẫn bảo đảm tiến độ bàn giao, thậm chí có thể bàn giao sớm hơn cam kết. Ngược lại, những chủ đầu tư yếu kém sẽ khó duy trì cuộc đua, qua đó dần bị đào thải khỏi thị trường.

Ở phía người mua, giai đoạn này cũng góp phần sàng lọc rõ hơn giữa nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư ngắn hạn. Khi cơ hội kiếm lời từ việc mua đi bán lại không còn dễ dàng, nhóm nhà đầu tư lướt sóng sẽ có xu hướng thu hẹp hoạt động, thậm chí rút dần khỏi phân khúc căn hộ. Thị trường khi đó sẽ trở về gần hơn với nhu cầu cốt lõi: người mua tìm kiếm một nơi an cư, thay vì coi căn hộ đơn thuần là một tài sản để đầu cơ, chờ tăng giá.

"Đây là quá trình cần thiết để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn. Khi cả chủ đầu tư lẫn người mua đều được sàng lọc, những sản phẩm có chất lượng, pháp lý rõ ràng, tiến độ bảo đảm và đáp ứng nhu cầu thực sẽ có cơ hội khẳng định giá trị. Thị trường cũng nhờ đó trở nên minh bạch hơn, giảm bớt những hoạt động đầu cơ ngắn hạn và hướng tới sự phát triển bền vững", ông Đính nhận định.