Dự án Khu đô thị Tân Kiên (TP.HCM) được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nền tảng từ những dự án đã hình thành, cùng tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và chiến lược phát triển quỹ đất dài hạn, đang tạo cơ sở để doanh nghiệp củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Duy trì hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh triển khai dự án trên ba miền

Trước những khó khăn của thị trường bất động sản năm 2026, Văn Phú lựa chọn tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao và tổ chức kinh doanh sản phẩm.

Theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng 1.284 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 482 tỷ đồng, tăng 68,9%, trong khi biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 37,5%. Những kết quả này cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục có chuyển biến tích cực, dù thị trường vẫn tồn tại nhiều sức ép.

Đóng góp đáng chú ý đến từ dự án Vlasta - Thủy Nguyên tại Hải Phòng. Được phát triển theo định hướng đô thị hài hòa giữa con người, thiên nhiên và các giá trị văn hóa địa phương, dự án sở hữu lợi thế vị trí tại khu vực trung tâm Thủy Nguyên, nơi đang có những chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng và phát triển đô thị.

Tính đến ngày 30/9/2026, Văn Phú đã phân phối 339 sản phẩm tại Vlasta - Thủy Nguyên và dự kiến tiếp tục đưa thêm khoảng 200 sản phẩm ra thị trường trong những tháng cuối năm. Tiến độ kinh doanh và bàn giao tại dự án được kỳ vọng tiếp tục đóng góp doanh thu, đồng thời hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp.

Tại thị trường phía Nam, Vlasta Premier - Phú Thuận là một trong những dự án trọng điểm, đánh dấu bước mở rộng hiện diện của Văn Phú tại TP.HCM. Tọa lạc tại khu vực Nam Sài Gòn, dự án được định vị ở phân khúc cao cấp, chú trọng không gian sống hiện đại, cảnh quan xanh và hệ tiện ích hướng đến sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị với nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn.

Dự án đã ghi nhận doanh số khoảng 1.263 tỷ đồng và dự kiến bàn giao trong năm 2027. Đây được xem là một trong những nguồn đóng góp tiềm năng cho hoạt động kinh doanh của Văn Phú trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, tại Huế, Vlasta Premier - Phú Hội được định vị theo tinh thần "bản sắc Huế đương đại", kết hợp giá trị văn hóa cố đô với những tiêu chuẩn sống mới. Với vị trí tại khu vực trung tâm, gần các trục thương mại và phố đi bộ, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung bất động sản chất lượng cao cho thị trường địa phương. Theo kế hoạch được công bố, Văn Phú dự kiến mở bán và ghi nhận dòng tiền từ dự án trong quý IV/2026.

Phối cảnh dự án Vlasta Premier – Phú Hội (Huế)

Song song với đó, Vlasta - Sầm Sơn tại Thanh Hóa tiếp tục là dấu ấn của Văn Phú trong lĩnh vực bất động sản đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng. Sở hữu lợi thế tiếp cận bãi biển dài khoảng 1km cùng hệ thống sản phẩm đa dạng, dự án hướng đến khai thác tiềm năng du lịch và nhu cầu sở hữu bất động sản ven biển.

Mở rộng quỹ đất, chuẩn bị dư địa tăng trưởng dài hạn

Không chỉ tập trung vào các dự án đang kinh doanh, Văn Phú còn đẩy mạnh chuẩn bị quỹ đất và hoàn thiện thủ tục đầu tư cho những dự án tiếp theo.

Đáng chú ý là dự án tại khu vực Tân Kiên, Bình Chánh trước đây, nay thuộc xã Tân Nhựt, TP.HCM, gắn với định hướng phát triển dòng sản phẩm Vlasta Premier. Dự án đã chính thức nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào ngày 10/11/2026. Đây là dự án trọng điểm của Văn Phú trong giai đoạn tới với quy mô diện tích 9,79 ha và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9.736 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đại lộ quy hoạch 10 làn xe, sát nút giao huyết mạch Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 1A được quy hoạch thành khu đô thị phức hợp hiện đại gồm 5 tổ hợp công trình cao từ 25 đến 39 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 5.500 căn hộ chung cư, tòa nhà thương mại dịch vụ và nhà ở xã hội, đáp ứng quy mô dân số khoảng 7.600 người

Phối cảnh Khu đô thị Tân Kiên (TP.HCM)

Một điểm nhấn khác trong chiến lược phát triển quỹ đất của doanh nghiệp là việc tháo gỡ vướng mắc tại dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1, kết nối với Vành đai 2 TP.HCM.

Đến nay, doanh nghiệp đã nhận được 2 trong tổng số 4 lô đất đối ứng để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh thu hồi vốn. Trong đó, khu đất số 132 Đào Duy Từ có diện tích hơn 10.000m2, được quy hoạch phát triển chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ; còn khu đất số 12 Kỳ Đồng, diện tích gần 1.000m2, được định hướng phát triển nhà ở kết hợp văn phòng.

Bên cạnh đó, Văn Phú cũng định hướng phát triển thêm các dự án tại Đồng Nai, Bắc Ninh và một số khu vực giàu tiềm năng khác, từng bước hình thành nguồn cung kế tiếp cho giai đoạn trung và dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, năng lực triển khai dự án, hiệu quả kinh doanh và tiềm năng phát triển quỹ đất đang trở thành những yếu tố then chốt quyết định sức cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Với Văn Phú, kết quả kinh doanh tích cực, nền tảng từ các dự án đã phát triển cùng danh mục dự án trọng điểm đang triển khai trên cả ba miền cho thấy năng lực thích ứng và khả năng duy trì đà tăng trưởng trước những biến động của thị trường.

Đáng chú ý, việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, chủ động chuẩn bị nguồn cung và từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý không chỉ tạo thêm dư địa phát triển mà còn mở ra cơ hội chuyển hóa tiềm năng quỹ đất thành doanh thu và dòng tiền trong những năm tới. Trên nền tảng chiến lược phát triển nhất quán và những kết quả kinh doanh thực chất, Văn Phú đang từng bước củng cố vị thế, gia tăng giá trị doanh nghiệp và tạo dựng cơ sở cho niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.