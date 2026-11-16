Vinadic tiếp tục được giao đất làm dự án nhà ở xã hội

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định giao 4.074m² đất tại xã Phúc Thịnh cho Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (Vinadic) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an).

Dự án đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 2488/QĐ-BCA-H02 ngày 8/5/2026.

Trong tổng diện tích 4.074m² đất, có 3.274m² đất xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an và 800m² đất xây dựng nhà ở thương mại.

Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu Vinadic liên hệ với UBND xã Phúc Thịnh, các sở, ngành và đơn vị liên quan để hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Vinadic phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng đất không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất đối với thời gian được gia hạn.

Hết thời hạn được gia hạn mà Vinadic vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì UBND TP thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND xã Phúc Thịnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc quản lý sử dụng diện tích đất được giao trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật...

Trước đó, Vinadic cũng được giao tổng cộng hơn 4.571m2 đất tại xã Đông Anh (Hà Nội) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an) tại khu đất A5.

Nói thêm về chủ đầu tư, Vinadic được thành lập vào tháng 11/2001, trụ sở chính: Ô CN6, Khu công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, TP.Hà Nội.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 9/2018, vốn điều lệ của Vinadic ở mức 1.130 tỷ đồng, trong đó, bà Tô Thị Đường nắm 0,61%; ông Tô Văn Năm sở hữu 98,76%.

Hai cổ đông Tô Thị Đường và Tô Văn Năm cũng từng cùng "song hành" tại Công ty CP kết cấu bê tông Châu Âu Nam (Châu Âu Nam). Ông Năm cũng có thời gian đứng tên tại Châu Âu Nam đến tháng 5/2022 thì chuyển giao vị trí này cho ông Phạm Văn Nghị (SN 1982). Từ tháng 1/2025 đến nay, ông Phạm Đăng Đoàn (SN 1981) là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của Châu Âu Nam. Sau nhiều lần điều chỉnh, tính đến tháng 8/2026, vốn điều lệ của Châu Âu Nam tăng từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước. Giữa tháng 10/2026, Châu Âu Nam được giao 6.887m² đất tại xã Đông Anh (Hà Nội) để thực hiện dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an tại khu đất phía Tây đường Đản Dị.

Tháng 5/2022, vị trí Người đại diện pháp luật của Vinadic thay đổi từ ông Tô Văn Năm- Chủ tịch HĐQT, sang ông Nguyễn Trọng Quỳnh (SN 1976)-Tổng Giám đốc.

Đến tháng 11/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 1.850 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước. Hiện, Người đại diện theo pháp luật của Vinadic là ông Nguyễn Hoài Giang (SN 1985)-Tổng Giám đốc.