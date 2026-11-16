Nữ môi giới BĐS có tháng chốt 26 căn nhà, doanh số 350 tỷ đồng: Bán hàng không bao giờ có giới hạn thu nhập

Từ cô sinh viên đi xe đạp dẫn khách xem nhà

Bắt đầu làm bất động sản từ năm 2014, khi mới là sinh viên năm nhất đại học tại Hà Nội, chị Lê Thị Hồng Nhung (sinh năm 1995) từng thử sức với nhiều công việc khác nhau trước khi quyết định gắn bó với nghề môi giới địa ốc.

"Khi ấy, tôi chọn nghề đơn giản vì nghĩ rằng công việc có thời gian linh hoạt, chỉ cần laptop và phương tiện đi lại là có thể bắt đầu", chị Nhung nhớ lại.

Tuy nhiên, khi thực sự bước chân vào nghề, cô sinh viên trẻ mới nhận ra kiến thức bất động sản rộng hơn nhiều so với tưởng tượng. Từ sản phẩm, pháp lý đến kỹ năng tư vấn và tâm lý khách hàng, tất cả đều đòi hỏi thời gian tích lũy.

Những ngày đầu, chị phải dành nhiều thời gian tìm hiểu dự án, học kiến thức sản phẩm và theo chân các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm để rèn kỹ năng tư vấn, bán hàng.

Một trong những giao dịch đáng nhớ nhất diễn ra ngay từ những ngày đầu vào nghề. Khi ấy, vừa mất xe máy, chị phải dùng xe đạp để đi tư vấn và dẫn khách xem nhà.

"Khách biết tôi sinh năm 1995, lại thấy tôi đi xe đạp nên còn đòi lại tiền vì nghĩ tôi non kinh nghiệm. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn bán được căn 3 phòng ngủ tại một dự án ở Mễ Trì, thuộc nhóm căn lớn nhất tòa nhà lúc bấy giờ", chị kể.

Chị Nhung cho biết giao dịch đầu tiên ấy trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất, đồng thời giúp chị thêm tự tin vào lựa chọn nghề nghiệp và tin rằng sự quyết tâm, tinh thần ham học hỏi có thể giúp người mới vượt qua những hoài nghi ban đầu.

Có tháng chốt 26 căn nhà, doanh số 350 tỷ đồng

Sau nhiều năm bán hàng tại các dự án khác nhau, chị Nhung dần tích lũy kinh nghiệm, xây dựng tệp khách hàng và khẳng định năng lực trong nghề môi giới.

Theo chị, muốn tư vấn thuyết phục, người bán không thể chỉ nắm giá bán hay chính sách mà phải hiểu rõ sản phẩm, quy hoạch, pháp lý, tiện ích và những giá trị mà khách hàng quan tâm.

Việc hiểu sâu sản phẩm giúp môi giới chủ động hơn trong quá trình tư vấn, giải đáp những băn khoăn và xây dựng niềm tin với khách hàng. Chị cho biết trong nhiều năm làm nghề, gần như tháng nào cũng có giao dịch, duy trì nguồn thu nhập từ công việc bán hàng.

Dấu mốc đáng nhớ nhất là tháng 7 Âm lịch năm 2024, khi chị chốt thành công 26 căn tại các dự án ở khu vực Hưng Yên, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 350 tỷ đồng.

Chị Lê Thị Hồng Nhung đã có hành trình 12 năm với nghề môi giới bất động sản, có tháng chốt 26 căn nhà

Thay vì chỉ tập trung vào những sản phẩm có giá trị lớn, chị lựa chọn chiến lược bán hàng theo số lượng, liên tục tìm kiếm khách hàng và mở rộng cơ hội giao dịch. Giá trị giao dịch lớn nhất mà chị từng trực tiếp thực hiện vào khoảng 60 tỷ đồng.

"Bán hàng không bao giờ có giới hạn thu nhập. Giới hạn duy nhất là năng lực, sự sáng tạo, tâm huyết và việc mình có chịu khó tìm hiểu về dự án hay không", chị Nhung chia sẻ.

Theo nữ môi giới, sản phẩm tốt có thể tạo lợi thế ban đầu, nhưng để chuyển lợi thế ấy thành giao dịch, người bán vẫn phải đầu tư thời gian, hiểu nhu cầu khách hàng và kiên trì theo đuổi từng cơ hội.

Từ một môi giới trực tiếp bán hàng, chị Nhung hiện đảm nhận vị trí Giám đốc dự án tại một sàn bất động sản ở Hà Nội. Công việc không còn chỉ xoay quanh doanh số cá nhân mà chuyển sang hỗ trợ đội ngũ kinh doanh, từ cập nhật thông tin sản phẩm đến hướng dẫn tư vấn và kết nối khách hàng.

"Trước đây, tôi chủ yếu tập trung giao dịch của mình. Còn bây giờ, tôi hỗ trợ anh em kinh doanh tốt hơn, để mọi người có đủ thông tin về sản phẩm và tự tin tư vấn khách hàng", chị nói.

Sau 12 năm gắn bó với bất động sản, chị Nhung cho biết công việc đã mang lại những thay đổi đáng kể về tài chính và cuộc sống.

"Tôi mua nhà, mua xe, các con được sống trong khu đô thị văn minh hơn. Với tôi, đó là những thành quả rất thực tế sau nhiều năm nỗ lực với nghề", chị chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, chị cho rằng điều quan trọng nhất là dám bước ra khỏi vùng an toàn, liên tục thử thách bản thân và không ngừng nâng cấp năng lực.

"Muốn thay đổi cuộc đời thì phải phá bỏ những giới hạn do chính mình đặt ra, từ tư duy đến cách làm việc. Không thể chỉ mong có kết quả khác biệt nếu vẫn giữ nguyên cách làm cũ", chị Nhung nói.

Theo nữ giám đốc dự án, môi giới bất động sản là nghề có nhiều cơ hội phát triển thu nhập, song kết quả không tự nhiên đến chỉ nhờ lựa chọn đúng sản phẩm. Người làm nghề cần đầu tư nghiêm túc vào kiến thức, sự tận tâm, khả năng nắm bắt nhu cầu và chất lượng tư vấn.