Ngày 14/11, HĐQT CII đã ban hành nghị quyết thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của CII dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 7/12 tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Theo thư ngỏ ngày 14/11, căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 5/11/2026 từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), CII sẽ chuyển khoản quà tri ân cho cổ đông đăng ký tham dự trên website của công ty và/hoặc tham dự trực tiếp, hoặc ủy quyền người khác tham dự đại hội.

Cụ thể, cổ đông sở hữu không quá 5.000 cổ phiếu sẽ nhận quà trị giá 50.000 đồng. Với cổ đông sở hữu trên 5.000 cổ phiếu, giá trị quà tặng được tính bằng số cổ phiếu sở hữu nhân với 10.000 đồng và nhân với 0,1%, sau đó làm tròn xuống hàng nghìn đồng.

Ví dụ, cổ đông sở hữu 2.232.175 cổ phiếu sẽ nhận quà trị giá 22,321 triệu đồng. Khoản tiền này được chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên chính cổ đông có tên trên thư mời sau khi hoàn tất đăng ký tham dự qua website daihoicodong.cii.com.vn. Thời hạn đăng ký kết thúc lúc 7h30 ngày 7/12/2026.

Theo tài liệu được công bố, đại hội sẽ xem xét định hướng chiến lược đầu tư của CII giai đoạn 2027-2032; điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số ngành, nghề kinh doanh; đồng thời thông qua một số nội dung liên quan đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi mà công ty đã và sẽ phát hành.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.498 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 1.432 tỷ đồng, tăng 20%.

Trong cơ cấu doanh thu, thu phí giao thông tiếp tục là nguồn thu chủ lực, mang về hơn 2.112 tỷ đồng. Các nguồn thu khác gồm bán hàng 176 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản gần 113 tỷ đồng, xây dựng và duy tu công trình gần 76 tỷ đồng.

Dù doanh thu và lợi nhuận gộp tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của CII đạt 39 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay và các chi phí liên quan đến khoản vay tăng 15% lên gần 1.200 tỷ đồng.