Vinhomes làm siêu dự án đa mục tiêu gần 4,3 tỷ USD, quy mô lên tới 600ha gần sân vận động lớn nhất hành tinh 135.000 chỗ ngồi

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng.

Dự án có quy mô khoảng 598,2 ha, trong đó diện tích thuộc địa bàn xã Bình Minh khoảng 274,4 ha, xã Tam Hưng khoảng 323,8 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 111.137 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 16.671 tỷ đồng, còn vốn vay khoảng 94.466 tỷ đồng.

Trước đó, khu đô thị này đã được thành phố chấp thuận nhà đầu tư đối với CTCP Vinhomes (mã: VHM) từ tháng 8 và phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 vào tháng 10.

Một trong những mục tiêu của dự án nhằm tạo lập quỹ nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (trước đây là Khu đô thị thể thao Olympic) và các dự án trọng điểm khác của thành phố.

Bên cạnh đó, xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đầu tư, kinh doanh, khai thác công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại theo cơ chế, quy định. Góp phần trong việc bù quỹ cho Hà Nội phát triển nhà ở xã hội bên cạnh việc thực hiện trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội của nhà đầu tư cho toàn bộ Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội bằng hình thức nộp tiền.

Công trình được quy hoạch như một phức hợp tổng thể tích hợp đô thị thông minh và các chức năng an sinh xã hội, nhà ở thương mại, thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; là không gian thí điểm cho các cơ chế chính sách mới, vật liệu xây dựng mới, cách thức tổ chức, quản trị đô thị hiện đại của thành phố.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm gồm khoảng 6.747 lô đất nhà ở liên kế phục vụ tái định cư, chung cư thương mại với diện tích sàn khoảng 2.014.500 m2, chung cư nhà ở xã hội với diện tích sàn khoảng 1.319.598 m2.

Về tiến độ thực hiện, khu đô thị khởi công trong quý IV/2026. Hoàn thành xây dựng cơ bản, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư từ quý IV/2026 - quý I/2027. Hoàn thành toàn bộ công trình và đưa dự án vào khai thác vận hành trong quý IV/2030.

Trước đó vào cuối tháng 10, UBND TP Hà Nội cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, với tổng vốn dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng.

Tại đây dành khoảng 43 ha đất để bố trí nhà ở liền kề tái định cư, 15,1 ha đất xây dựng nhà ở xã hội và 4,3 ha đất xây dựng chung cư phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ. Tiến độ thực hiện từ năm 2026 - 2032.

Nhà đầu tư là liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) - CTCP Tập đoàn Sunshine - Công ty TNHH Đầu tư Big Gain - CTCP Thái Nam Land - CTCP Bất động sản Potamos.