Biệt thự của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bán đấu giá thu được 113 tỷ đồng

Ngày 16/11, đại diện Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, biệt thự cũ có diện tích 453m2 tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội (phường Bạch Đằng cũ) đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) đã được bán đấu giá thành công với mức 113 tỷ đồng.

Theo đó, sau khi khấu trừ khoản nợ 46,5 tỷ đồng của Công ty AIC tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Đình (Hà Nội), số tiền còn lại để thi hành án là 66,5 tỷ đồng. Cục Quản lý Thi hành án dân sự cho biết biệt thự 21 Nguyễn Huy Tự đã được bàn giao cho người mua trúng đấu giá tài sản.

Một tháng trước, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội cũng cho hay, cơ quan này đã tổ chức đấu giá thành công ngôi biệt thự số 99 phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội) với tổng số tiền 277 tỷ đồng. Căn biệt thự nêu trên của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC).

Phía trước căn biệt thự 21 phố Nguyễn Huy Tự.

Được biết, liên quan đến sai phạm tại Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Cơ quan tố tụng đã phong tỏa nhiều tiền, tài sản và kê biên căn biệt thự diện tích 357m2 này của bà Nhàn nhờ thân đứng tên.

Tính đến tháng 11/2026, bà Nhàn bị truy tố, xét xử trong 7 vụ án. Ngoài vụ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà còn bị tuyên án trong các vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh; vụ án đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; vụ án đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM; vụ án xảy ra ở Trung tâm VNCERT; vụ thông thầu tại Sở GD& ĐT TP HCM.

Mới đây, ngày 12/8/2026 TAND tỉnh Cà Mau tiếp tục tuyên phạt bà Nhàn thêm 10 năm tù trong vụ nâng khống giá thiết bị cho 3 trạm quan trắc tại Bạc Liêu cũ, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,4 tỷ đồng. Hiện bà chịu tổng mức án 30 năm tù với nhiều tội danh khác nhau.

Bên cạnh 2 căn biệt thự trên, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh kê biên của bà Nhàn 6 căn hộ chung cư tại chung cư Pacific Place ở 83B phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội; kê biên 1 thửa đất diện tích 4.065 m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội…