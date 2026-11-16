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Chính phủ yêu cầu làm rõ loạt vấn đề ‘nóng’ về bất động sản, nhà ở

| | Bất động sản

Hàng loạt vấn đề đáng chú ý về chuyển nhượng dự án, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; quy định về công chứng... được lãnh đạo Chính phủ yêu cầu làm rõ trước khi hoàn thiện hai dự thảo luật, trình Quốc hội.

Nội dung quan trọng trên được Văn phòng Chính phủ nêu rõ tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trong cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ và chỉnh lý dự thảo hai dự án luật này, trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, để kịp thời trình Quốc hội.

Chính phủ yêu cầu làm rõ loạt vấn đề liên quan đến bất động sản, nhà ở.

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ các nội dung Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo và các ý kiến thành viên Chính phủ, trong đó lưu ý về việc chuyển nhượng dự án; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; quỹ đất thanh toán cho dự án BT; chuyển nhượng hợp đồng và khoản 5% giá trị thanh toán còn lại của người mua.

Đối với Luật Nhà ở, Phó Thủ tướng lưu ý các nội dung về sở hữu nhà ở của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; việc lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về khu vực người nước ngoài được sở hữu nhà ở; nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại; bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm; ưu đãi nhà ở cho thuê không bằng vốn Nhà nước; tỷ lệ sở hữu căn hộ của người nước ngoài (30%); nhà ở tái định cư; quy định về công chứng.

Lãnh đạo Chính phủ giao các bộ khẩn trương rà soát các luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các luật khác có liên quan; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét chỉ đạo, không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án luật được Quốc hội thông qua.

Theo Luân Dũng

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