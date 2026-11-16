Tháp nước Hàng Đậu phát ra 'cơn mưa âm thanh' của côn trùng và nhện

Tác phẩm do Patrick Kessler - nghệ sĩ contrabass, nhà soạn nhạc và giám tuyển người Thụy Sĩ - sáng tạo và chỉ đạo nghệ thuật. Thực hành của ông trải rộng từ trình diễn, ngẫu hứng, sáng tác đến sắp đặt âm thanh, trong đó có các dự án cùng Chuchchepati Orchestra, một dàn nhạc sắp đặt mà hệ thống loa là phần cấu thành của tác phẩm.