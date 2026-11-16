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Đề xuất bỏ quy định tốc độ tối thiểu tại một số vị trí trên cao tốc

| | Bất động sản

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu tại trạm thu phí, làn nhập, tách cao tốc và một số trường hợp đặc biệt.

Nội dung trên được nêu tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Dự thảo do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) soạn thảo và đang được lấy ý kiến.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu tại khu vực trạm thu phí, làn nhập, tách cao tốc.

Một trong những nội dung được đề xuất sửa đổi là về tốc độ khai thác tối thiểu trên đường cao tốc, nhằm phù hợp với điều kiện giao thông thực tế tại một số vị trí đặc thù.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 38/2024, tốc độ khai thác tối thiểu cho phép trên đường cao tốc là 60 km/h. Trường hợp đường cao tốc có tốc độ thiết kế 60 km/h, tốc độ khai thác tối thiểu được thực hiện theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất quy định tốc độ khai thác tối thiểu trên đường cao tốc không nhỏ hơn 60 km/h và được thể hiện trên hệ thống báo hiệu đường cao tốc, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Cụ thể, đối với đoạn đường đi qua hầm đường bộ và những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông, cơ quan có thẩm quyền có thể đặt báo hiệu tốc độ khai thác tối thiểu thấp hơn 60 km/h.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất quy định: Khu vực trạm thu phí đường bộ, đoạn đường bộ trên làn chuyển tiếp để tách nhập vào, ra đường cao tốc và trong các trường hợp cần thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố công trình, thực hiện các nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp, công tác quốc phòng, an ninh, hoặc trong điều kiện ùn tắc giao thông thì không quy định tốc độ tối thiểu.

Lý giải đề xuất, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết quy định tốc độ tối thiểu hiện nay 60 km/h, chưa phù hợp với một số trường hợp tốc độ trên đường cao tốc hoặc một số đoạn, làn đường cao tốc mà thực tế phải quy định tốc độ tối thiểu nhỏ hơn 60 km/h.

Chẳng hạn, tại các trạm thu phí đặt trên tuyến chính cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Bến Lức - Long Thành và một số tuyến khác; đoạn đường trên các làn chuyển tiếp tách, nhập vào đường cao tốc.

Đối với các đoạn đường qua hầm, cơ quan soạn thảo cũng tính đến những tình huống bất lợi như hệ thống chiếu sáng bị hỏng, đang sửa chữa hoặc mất điện. Ngoài ra, trong các tình huống ùn tắc, cứu nạn, cứu hộ hoặc xử lý sự cố công trình, việc áp dụng cứng mức tốc độ tối thiểu 60 km/h không phù hợp.

Đề xuất giới hạn tốc độ xe khách, xe tải trên cao tốc

Bên cạnh điều chỉnh tốc độ tối thiểu, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về tốc độ khai thác tối đa đối với một số loại phương tiện và tuyến đường cao tốc.

Theo đó, đối với đường cao tốc chưa xây dựng làn dừng xe khẩn cấp liên tục, tốc độ khai thác tối đa cho phép được đề xuất không lớn hơn 90 km/h.

Dự thảo cũng đề xuất tốc độ khai thác tối đa trên cao tốc đối với ô tô chở người từ 28 đến 45 chỗ, không kể chỗ của người lái, là 100 km/h.

Đối với xe khách giường nằm và các phương tiện cơ giới khác trên đường cao tốc không lớn hơn 90km/h, trừ xe ô tô chở người đến 45 chỗ không kể chỗ của người lái, ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép không lớn hơn 3,5 tấn.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc sửa đổi bổ sung để quy định thống nhất đối với đường cao tốc phân kỳ đầu tư, đã xây dựng đủ 4 làn xe, nhưng chưa xây dựng làn dừng khẩn cấp liên tục, thì tốc độ khai thác tối đa cho phép không quá 90km/h. Tốc độ cụ thể từng tuyến đường, từng loại đường quy định trong phương án tổ chức giao thông được phê duyệt.

Bổ sung quy định tốc độ khai thác cho phép lớn nhất đối với xe chở nhiều người, xe chở hàng có khối lượng hàng chuyên chở lớn bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế (Trung Quốc, EU và nhiều nước khác) nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Anh Văn

VTC News

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