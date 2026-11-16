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Bắt Tổng giám đốc Công ty Redeyes lừa đảo gần 34 tỷ đồng để chơi 'vàng ảo'

| | Bất động sản

Đưa ra thông tin gian dối về 83 thương vụ mua bán đất, Thái Thị Thu Đào khiến bị hại tin tưởng, chuyển hơn 1.340 tỷ đồng để góp vốn. Số tiền này được Đào sử dụng để đầu tư vàng trực tuyến và trả các khoản góp vốn trước.

Ngày 16/11, Công an TPHCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Thị Thu Đào (SN 1980, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an đọc lệnh khởi tố bà Thái Thị Thu Đào.

Theo cơ quan điều tra, từ đơn tố giác của người dân về việc Thái Thị Thu Đào (đại diện Công ty CP Tập đoàn Langbiang và Công ty CP Redeyes) có dấu hiệu lừa đảo thông qua hoạt động góp vốn đầu tư, mua bán bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đào tham gia đầu tư mua bán vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB thông qua ứng dụng XTB Online Investing và bị thua lỗ.

Để có tiền tiếp tục đầu tư, Đào đưa ra thông tin gian dối về các thương vụ mua bán đất. Đào tự xác định mức lợi nhuận và giới thiệu thời gian quay vòng vốn nhanh (chỉ khoảng 5-10 ngày cho mỗi khoản giao dịch).

Tin tưởng vào những thông tin này, các bị hại nhiều lần chuyển tiền cho Đào để góp vốn đầu tư bất động sản.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, thay vì sử dụng tiền đúng mục đích như cam kết, Đào lấy tiền của người góp vốn sau để hoàn trả cho những lần góp vốn trước. Số tiền còn lại được sử dụng để tiếp tục đầu tư vàng trực tuyến trên sàn XTB.

Công an lấy lời khai của bà Đào.

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11/2022, Đào đã đưa ra thông tin về 83 thương vụ mua bán đất, khiến bị hại nhiều lần chuyển tiền với tổng cộng hơn 1.343 tỷ đồng.

Từ số tiền này, Đào đã chuyển khoản hoàn trả cho bị hại gần 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Đào chiếm đoạt là hơn 20,5 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, quá trình điều tra còn phát hiện Đào sử dụng pháp nhân Công ty CP Redeyes (nơi Đào giữ chức Tổng Giám đốc) để thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo.

Cụ thể, Đào đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ giải ngân các chương trình, dự án liên quan đến Công ty CP Redeyes, khiến nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận và chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền, Đào tiếp tục đưa ra những thông tin không có thật để yêu cầu các cá nhân chuyển thêm tiền. Số tiền huy động được bị cáo buộc được Đào sử dụng để giao dịch vàng trực tuyến trên các sàn Exness, XM, thay vì thực hiện công việc đã thỏa thuận.

Với thủ đoạn này, Đào được xác định đã chiếm đoạt thêm hơn 13,4 tỷ đồng. Như vậy, theo kết quả điều tra ban đầu, tổng số tiền Thái Thị Thu Đào bị cáo buộc chiếm đoạt qua hai nhóm hành vi là hơn 33,9 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 8 bị hại và đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn cũng như số tiền bị chiếm đoạt.

Công an TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân là nạn nhân của Thái Thị Thu Đào liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM để cung cấp thông tin, tài liệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Qua vụ án, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời mời góp vốn đầu tư bất động sản có cam kết lợi nhuận cao, thời gian thu hồi vốn nhanh. Đặc biệt, việc đối tác từng hoàn trả gốc và lãi đúng hạn không đồng nghĩa hoạt động đầu tư là hợp pháp, an toàn.

Theo Nguyễn Dũng

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