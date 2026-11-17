Chiều 16/11, đại diện UBND xã Sông Ray, TP Đồng Nai xác nhận với PV Tiền Phong, địa phương vừa thành lập đoàn kiểm tra theo phản ánh trên mạng xã hội về 15 thửa đất quanh hồ Sông Ray. Kết quả sẽ thông tin lại sau khi có kết quả xác minh rõ.

Hồ Sông Ray

Trước đó, UBND TP Đồng Nai có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray khẩn trương kiểm tra, xử lý các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray.

Theo đó, khu vực cần kiểm tra gồm 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, với tổng diện tích 43.790m² (gần 4,4ha), được cấp quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ). Theo bảng kê đất đai, trong tổng diện tích trên có 37.820,2m² đất trồng cây lâu năm, 5.519,8m² đất trồng cây hằng năm khác và 450m² đất ở nông thôn.

UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm về xây dựng và sử dụng đất tại khu vực ven hồ Sông Ray, nơi có 15 thửa đất được cấp quyền sử dụng đất cho người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ. Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo về UBND TP Đồng Nai trước ngày 22/11.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp thuộc diện phải khắc phục.