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Đồng Nai yêu cầu kiểm tra 15 thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ

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Đồng Nai yêu cầu kiểm tra 15 thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ

UBND TP Đồng Nai yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất tại 15 thửa đất rộng gần 4,4ha được cấp quyền sử dụng đất cho người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ, đồng thời làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Theo thông tin trên báo Đồng Nai, ngày 16/11/2026, UBND thành phố Đồng Nai ban hành Công văn số 13475/UBND-KTN do Phó Chủ tịch UBND thành phố ký, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray. Chỉ đạo được đưa ra sau khi thành phố nắm bắt thông tin về một số công trình đã xây dựng trên khu đất có dấu hiệu vi phạm.

Khu vực được nêu trong công văn gồm 15 thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297 và 295, cùng thuộc tờ bản đồ địa chính số 90. Theo nội dung Công văn số 13475, bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) là người được cấp quyền sử dụng đất đối với các thửa này.

Sơ đồ 15 thửa đất khu vực ven hồ Sông Ray. Ảnh: Báo Đồng Nai

Đối chiếu bảng kê đất đai được cung cấp, tổng diện tích 15 thửa là 43.790m². Trong đó, diện tích đất trồng cây lâu năm là 37.820,2m², đất trồng cây hằng năm khác là 5.519,8 m²; đất ở nông thôn chỉ 450m². Như vậy, gần 99% diện tích trong bảng kê thuộc nhóm đất nông nghiệp. Hai thửa có phần đất ở là thửa 477 (150m²) và thửa 295 (300m²).

Riêng thửa đất số 477, bảng kê ghi diện tích 2.507,7m², gồm 150m² đất ở và 2.357,7m² đất trồng cây lâu năm, nằm gần hồ, quy hoạch sử dụng đất năm 2030 là đất thương mại, dịch vụ.

Từ các dữ liệu trên, các vấn đề cần được xác minh gồm: vị trí chính xác của từng công trình so với ranh giới thửa đất; mục đích sử dụng tại vị trí xây dựng; thời điểm hình thành công trình; hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có); giấy phép hoặc căn cứ miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, UBND TP Đồng Nai giao UBND xã Sông Ray chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện hiện trạng sử dụng đất, hoạt động xây dựng tại khu vực trên; đối chiếu quy hoạch, hồ sơ pháp lý để xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Qua đó, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, lập lại kỷ cương, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Sông Ray.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp thuộc diện phải khắc phục.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm quản lý địa bàn, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo UBND TP Đồng Nai trước ngày 22/11.

Theo Nam An (t/h)

Đời sống & Pháp luật

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