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Các nữ thí sinh Sao Mai 2026 hát kết màn trong tà áo dài của NTK Kenny Thái

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Các nữ thí sinh Sao Mai 2026 hát kết màn trong tà áo dài của NTK Kenny Thái

Trong tiết mục kết màn "Tinh hoa Việt Nam" tại Gala Sao Mai 2026, các nữ thí sinh gây ấn tượng khi xuất hiện trong những bộ áo dài do NTK Kenny Thái thực hiện.

Gala Sao Mai 2026 diễn ra cuối tuần qua tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), quy tụ 11 nghệ sĩ trưởng thành từ các mùa Sao Mai và 16 thí sinh của Vòng Chung kết năm nay. Khép lại đêm nhạc, tiết mục "Tinh hoa Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trở thành điểm nhấn khi các nữ thí sinh cùng xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống. Tiết mục còn kết hợp phần trình diễn áo dài của dàn người mẫu.

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Các thí sinh diện áo dài của NTK Kenny Thái.

Đảm nhận thiết kế trang phục cho phần trình diễn này là nhà thiết kế (NTK) Kenny Thái. Anh lựa chọn lụa pastel làm chất liệu chủ đạo, khai thác vẻ mềm mại và độ óng tự nhiên của lụa để tạo nên những tà áo dài thanh thoát. Bảng màu nhẹ nhàng cũng mang đến diện mạo trẻ trung, phù hợp với hình ảnh của các giọng ca trẻ.

Điểm nhấn trong các thiết kế nằm ở những họa tiết lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam. Thay vì chỉ sử dụng áo dài như một trang phục biểu diễn mang tính truyền thống, Kenny Thái đưa các yếu tố văn hóa vào ngôn ngữ thiết kế, tạo sự kết nối giữa vẻ đẹp trang phục dân tộc và tinh thần của một chương trình âm nhạc đương đại.

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NTK Kenny Thái tại đêm Gala.
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Nam NTK chỉnh sửa trang phục cho các thí sinh và người mẫu trình diễn trong đêm Gala.

Sự kết hợp giữa chất liệu lụa và họa tiết di sản giúp các thiết kế vừa giữ được nét duyên dáng của áo dài, vừa tạo điểm nhấn thị giác trên sân khấu. Khi các thí sinh cùng xuất hiện, những tà áo dài tạo nên hình ảnh đồng điệu, góp phần tôn lên vẻ đẹp của trang phục truyền thống trong không gian trình diễn hiện đại.

Việc lựa chọn áo dài cho tiết mục kết màn cũng tạo nên sự kết nối với chủ đề "Tinh hoa Việt Nam". Sau những phần trình diễn mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, tiết mục đưa chương trình trở về với các giá trị văn hóa dân tộc. Trang phục không chỉ góp phần hoàn thiện hình ảnh sân khấu mà còn nhấn mạnh tinh thần tôn vinh bản sắc Việt.

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Các thiết kế áo dài của Kenny Thái được trình diễn trong đêm Gala Sao Mai 2026.

Trong đời sống đương đại, áo dài ngày càng xuất hiện trong nhiều không gian khác nhau, từ các dịp lễ hội, sự kiện trang trọng đến sân khấu nghệ thuật. Những sáng tạo về chất liệu, màu sắc và họa tiết cũng mở rộng cách thể hiện trang phục truyền thống. Qua phần trình diễn tại Gala Sao Mai 2026, các thiết kế của Kenny Thái cho thấy nỗ lực kết hợp những yếu tố di sản với ngôn ngữ thời trang hiện đại, đưa áo dài đến gần hơn với công chúng trẻ.

Theo PV Ảnh: NVCC

Đời sống & Pháp luật

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