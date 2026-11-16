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Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng

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Hình ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng tại 1 sự kiện ở Ai Cập đang nhận được sự quan tâm lớn.

Ngày 16/11, tờ Sohu đưa tin Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi xuất hiện lộng lẫy tại lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 47 ở Ai Cập, với vai trò thành viên ban giám khảo. Tái xuất trên thảm đỏ danh giá, đại mỹ nhân Cbiz một lần nữa chứng minh đẳng cấp "nữ hoàng giải trí" bất khả xâm phạm.

Dù lựa chọn thiết kế đầm trắng tinh khôi mang phom dáng "kín cổng cao tường", Phạm Băng Băng vẫn dư sức chiếm trọn mọi ánh nhìn nhờ visual đẹp đến chói mắt. Làn da trắng sứ phát sáng cùng đường nét gương mặt sắc sảo của cô rạng rỡ đến mức truyền thông phải cảm thán rằng Phạm Băng Băng khiến người đối diện choáng ngợp, ngại không dám nhìn thẳng mặt cô vì sợ bị hớp hồn.

Ở tuổi 45, mỹ nhân họ Phạm vẫn duy trì được vóc dáng thon thả, đường cong mềm mại cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn mực. Đường cắt may tối giản của bộ lễ phục càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, quyền quý và khí chất sang trọng khó trộn lẫn của nữ diễn viên. Không cần váy áo cầu kỳ hay trang sức phô trương, Phạm Băng Băng vẫn nhẹ nhàng khẳng định phong độ nhan sắc bền bỉ vượt thời gian, khiến công chúng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.

Visual trẻ trung của Phạm Băng Băng qua cam thường. Clip: Xiaohongshu. `

Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng- Ảnh 1.
Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng- Ảnh 2.

Phạm Băng Băng xuất hiện sang trọng, rạng rỡ tại lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 47 (Ai Cập), với vai trò thành viên ban giám khảo. Ảnh: Weibo.

Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng- Ảnh 3.

Tại sự kiện, minh tinh Cbiz một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc, "bà hoàng thảm đỏ" khó ai vượt qua. Ảnh: Weibo.

Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng- Ảnh 4.

Dù diện chiếc đầm trắng tinh khôi kín cổng cao tường, nữ diễn viên vẫn trở thành tâm điểm chú ý diện mạo đẹp chói mắt, làn da trắng sáng đến mức khiến người đối diện choáng ngợp. Ảnh: Weibo.

Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng- Ảnh 5.

Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 45, Phạm Băng Băng vẫn giữ được vóc dáng thon thả, đường cong thanh mảnh và tỷ lệ cơ thể đáng ngưỡng mộ. Thiết kế váy trắng tối giản càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng của nữ diễn viên. Ảnh: Weibo.

Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng- Ảnh 6.

Không cần trang phục cầu kỳ hay những món phụ kiện phô trương, cô vẫn đủ sức chiếm trọn mọi ánh nhìn nhờ visual nổi bật và khí chất minh tinh khó trộn lẫn. Ảnh: Weibo.

Bước sang độ tuổi ngoài 40, Phạm Băng Băng vẫn khiến công chúng phải ngả mũ thán phục trước vẻ đẹp "phong thần" diễm lệ, xứng danh biểu tượng sắc đẹp mang tính thời đại. Vẻ đẹp của cô từng tạo nên những chuẩn mực thẩm mỹ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ và học hỏi

Dù giới giải trí Hoa ngữ liên tục chứng kiến sự đổ bộ của lớp nghệ sĩ trẻ trung, tươi mới, cái tên Phạm Băng Băng vẫn sừng sững như một "tượng đài" khó lòng thay thế. Cô từng được tờ Tin tức Bắc Kinh bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc năm 2010, đứng vị trí top 2 Người đẹp nhất thế giới do tạp chí TIME bầu chọn năm 2017.

Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng- Ảnh 7.
Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng- Ảnh 8.

Giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao suốt nhiều thập kỷ, không quá lời khi khẳng định nữ minh tinh vẫn luôn là "tượng đài" nhan sắc hàng đầu châu Á trong lòng công chúng. Ảnh: Weibo.

Đáng tiếc, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng vướng vào scandal trốn thuế vào năm 2018. Bê bối khiến nữ diễn viên bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Cbiz, phải đi bán mặt nạ dưỡng da và lang bạt tứ xứ tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật.

Không dám nhìn thẳng vào mặt Phạm Băng Băng- Ảnh 9.

Phạm Băng Băng bị cấm sóng ngầm sau khi dính bê bối trốn thuế. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu

Theo Vy Anh

Thanh Niên Việt

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