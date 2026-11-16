Chính thức: Ngày 24/11 Dinh Độc Lập mở cửa miễn phí, khách được xuống tận tầng hầm chỉ huy

Danh sách gồm 8 bảo tàng, Dinh Độc Lập và 4 vườn quốc gia (Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo, Yok Đôn), và Dinh Độc Lập là địa điểm duy nhất của TP.HCM có tên trong đó. Chính sách được ban hành trên cơ sở Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết này quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, cho phép miễn hoặc giảm phí tham quan tại các cơ sở văn hóa công lập vào ngày này, đồng thời cho người lao động nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Năm nay là năm đầu tiên chính sách được áp dụng, với một ngày nghỉ đúng thứ Ba 24/11 và không hoán đổi ngày làm việc.

Với nhiều người dân TP.HCM, Dinh Độc Lập là nơi đi ngang qua mỗi ngày mà chưa từng bước vào, nên ngày miễn vé là dịp để khám phá trọn vẹn công trình, từ tầng hầm lên đến sân thượng.

Khu hầm bê tông ngay dưới chân dinh

Phần khiến du khách tò mò nhất nằm dưới mặt đất. Khu hầm được xây kiên cố bằng bê tông cốt thép để chống bom, các phòng được thiết kế để chịu được bom lớn và pháo kích, nối với nhau bằng những hành lang hẹp, trần thấp. Vì vậy khi bước xuống đây, du khách sẽ thấy không khí khác hẳn những sảnh lớn sáng sủa phía trên.

Căn phòng đầu tiên là phòng tham mưu tác chiến, nơi thu nhận tin tức quân sự từ bốn vùng chiến thuật và theo dõi tình hình qua hệ thống bản đồ tác chiến treo tường. Tiếp đó là khu thông tin liên lạc gồm nhiều phòng nhỏ, nơi từng nhận, chuyển và mã hóa công điện, có cả những dàn máy vô tuyến điện, tổng đài điện thoại cũ và phòng mật mã. Cạnh phòng trực chiến còn có phòng nghỉ với chiếc giường nhỏ và bàn điện thoại đặt bên cạnh. Hầu hết hiện vật được giữ nguyên vị trí, giúp người xem hình dung được cách khu hầm từng vận hành trong những ngày cuối của chiến tranh.

Từ sảnh tiệc đến sân thượng có trực thăng

Dinh Độc Lập hiện nay được xây trên nền Dinh Norodom, công trình do người Pháp dựng từ năm 1868. Sau khi cánh trái của dinh cũ bị máy bay ném bom hư hại nặng vào tháng 2/1962 và không thể phục hồi, tòa nhà mới được xây theo thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, khởi công ngày 1/7/1962 và khánh thành ngày 31/10/1966. Mặt tiền nổi bật với bức rèm hoa đá mô phỏng đốt trúc, vừa che nắng vừa tạo nên dáng vẻ riêng khó nhầm lẫn.

Các tầng phía trên là hàng chục căn phòng còn giữ nguyên nội thất như phòng trình quốc thư, phòng họp nội các, phòng khánh tiết và phòng ăn. Phòng họp nội các là nơi ông Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức vào tối 21/4/1975. Trên sân thượng có bãi đáp trực thăng, nơi đặt một chiếc trực thăng trưng bày. Vị trí bị bom trúng lúc 8 giờ 30 sáng 8/4/1975, khi phi công Nguyễn Thành Trung lái máy bay ném bom dinh, vẫn được khoanh đỏ kèm dòng chữ ghi lại sự kiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Ngoài sân trước, hai chiếc xe tăng trưng bày gợi lại khoảnh khắc trưa 30/4/1975, khi xe tăng quân giải phóng húc vào cổng dinh, và đến 11 giờ 30 lá cờ chiến thắng được cắm trên nóc, đánh dấu ngày thống nhất đất nước. Dinh Độc Lập được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1976, mở cửa đón khách từ năm 1990 và được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2009.

Ngoài tòa nhà chính, du khách còn có thể ghé nhà trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966” để xem thêm tư liệu về quá trình hình thành công trình.

Đi thế nào để tránh đông

Vì nằm ngay trung tâm và vốn đã là điểm đến quen thuộc của du khách, ngày miễn vé nhiều khả năng sẽ chật chội từ giữa buổi sáng. Ngày thường, di tích mở cửa từ 8 giờ và ngừng bán vé vào khoảng 15 giờ 30, nên du khách nên đến ngay giờ mở cửa và xuống khu hầm trước, vì hành lang dưới hầm hẹp nên càng về trưa càng dễ ùn ứ. Giày đế bằng và trang phục lịch sự cũng sẽ phù hợp hơn khi tham quan một di tích quốc gia đặc biệt.

Từ Dinh Độc Lập, du khách có thể đi bộ qua Công viên 30/4 đến khu vực Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố, đủ cho một buổi sáng dạo quanh trung tâm.

Chính sách miễn phí áp dụng với vé tham quan, còn các dịch vụ đi kèm như thuyết minh hay gửi xe thì du khách nên hỏi trước. Giờ mở cửa ngày 24/11 có thể khác ngày thường, nên trước khi đi, du khách cũng nên kiểm tra thông báo mới nhất trên kênh chính thức của Dinh Độc Lập.