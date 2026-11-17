Hình hài cây cầu 3.443 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ sau hơn một năm thi công
Theo Viên Minh/VTC News |
17-11-2026 - 14:34 PM |
Bất động sản
Sau hơn một năm khởi công, cầu Vân Phúc 3.443 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ dần thành hình, với 102 cọc khoan nhồi cầu chính đã hoàn thành.
- 17-11-2026
- 17-11-2026
- 17-11-2026
Video: Hình hài cây cầu 3.443 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ sau hơn một năm thi công
Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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