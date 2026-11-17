Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Vân Phúc sẽ tạo thêm hướng kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Phú Thọ qua sông Hồng. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương. Về lâu dài, cây cầu còn có ý nghĩa trong việc tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Cùng với các công trình giao thông khác, cầu Vân Phúc được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực hai bên sông Hồng.