UBND TPHCM vừa cho phép Công ty CP Delta chuyển mục đích sử dụng 1.916.109 m2 đất nông nghiệp tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh (ấp 6, xã Bà Điểm) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, dự án có cơ cấu sử dụng đất gồm 377.623,1 m2 đất ở, trong đó có 264.269,1 m2 đất nhà ở xã hội, 37.886,5 m2 đất nhà ở xã hội cho thuê và 75.467,5 m2 đất nhà ở thương mại. Ngoài ra, dự án bố trí 179.913,9 m2 đất thương mại, dịch vụ; 336.442,5 m2 đất công trình hạ tầng xã hội và 1.022.129,8 m2 đất công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 14/11/2026. Công ty CP Delta có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ được phê duyệt; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bàn giao các công trình thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Trước đó, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại xã Bà Điểm, với diện tích gần 192 ha.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất của TPHCM ở xã Bà Điểm, với diện tích gần 192 ha.

Dự án được giao cho chủ đầu tư là Công ty CP Delta thực hiện, tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với dân số 67.645 người, gấp 3 lần dân số tối thiểu của một phường theo quy định, với hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Theo quy hoạch, dự án có 43 tòa nhà cao tối đa 30 tầng, chiều cao công trình tối đa 150 m. Mật độ xây dựng tối đa 40%. Hệ số sử dụng đất 8,5. Tổng số lượng nhà ở khoảng 37.620 căn, gồm nhà ở thương mại 7.656 căn, nhà ở xã hội 26.004 căn, nhà ở xã hội cho thuê 3.960 căn.

Đây là khu đô thị đa chức năng, được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu ở, làm việc và sinh hoạt cho cộng đồng dân cư; góp phần giãn dân, giảm áp lực hạ tầng cho khu vực nội đô hiện hữu.

Khu đô thị có đủ các trường học theo các cấp, từ trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS cho đến trường THPT. Bệnh viện chiếm tỷ lệ gần 2% tổng diện tích với quy mô 10 tầng. Khu đô thị cũng bố trí đất cho các hạng mục văn hóa, thể dục thể thao, khu dịch vụ (chợ, thương mại dịch vụ), cây xanh mặt nước, bãi đỗ xe (quy mô 9 tầng), đường giao thông, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Theo quyết định của UBND TPHCM, tiến độ thực hiện dự án khu đô thị nhà ở xã hội tính từ ngày phê duyệt đến hết năm 2030. Dự án được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, các nghị định quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung và quy định pháp luật có liên quan, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hưởng ưu đãi theo quy định.

Hiện tại, dự án đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án vào tháng 12/2026. Đến năm 2028, hoàn thành phần nhà ở xã hội của dự án.