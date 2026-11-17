Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đây là quyết sách mạnh bạo, thể hiện tư duy quy hoạch đột phá. Tuy nhiên, để hiện thực hóa dự án gần 186.000 tỷ đồng, Hà Nội cần bảo đảm hạ tầng đi trước một bước, huy động nguồn lực minh bạch và có giải pháp chuyển đổi sinh kế bền vững cho người dân.

Thưa ông, Hà Nội chọn Vĩnh Hưng làm điểm khởi đầu cho chiến lược tái thiết đô thị. Quyết định này dựa trên những cơ sở thực tiễn nào khi khu vực này đang tồn tại sự chênh lệch quá lớn giữa gia tăng dân số và năng lực đáp ứng của hạ tầng?

Bức tranh thực trạng Vĩnh Hưng hiện nay có thể gói gọn trong cụm từ “tắc nghẽn toàn tập”, bắt nguồn từ việc hạ tầng hoàn toàn không tương thích với điều kiện sống. Với 60% chiều dài đường giao thông của phường có chiều rộng mặt đường nhỏ hơn 3m, đường rộng 7 - 10m chỉ dài khoảng 1km, khu vực này thường xuyên đối mặt với ùn tắc, ngập lụt và bụi bặm. Người dân đang phải gánh chịu hai khoản chi phí lớn là chi phí nhà ở và chi phí đi lại; kéo theo đó là việc tiêu tốn nhiên liệu, thời gian, ảnh hưởng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Hạ tầng chật hẹp, xuống cấp là một trong những điểm nghẽn lớn cần giải quyết trong quá trình tái thiết đô thị Vĩnh Hưng.

Quyết định chọn Vĩnh Hưng làm khu vực thí điểm tái thiết đô thị là một lựa chọn mang tính chiến lược. Sức nén đô thị tại đây chưa quá lớn, diện tích địa bàn tương đối thuận lợi giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai. Vĩnh Hưng được chọn làm điểm đi đầu để Hà Nội thử nghiệm cơ chế, chính sách mới, từ đó rút ra kinh nghiệm tối ưu hóa quy trình và chi phí cho các dự án sau này. Cần nhìn nhận Vĩnh Hưng như một hình mẫu phát triển đô thị mới, cách thức xử lý các điểm nghẽn từ gốc rễ.

Trong tổng thể quy hoạch 447 ha, dự án đề xuất tăng diện tích hạ tầng xã hội từ gần 24 ha lên gần 84 ha. Việc ưu tiên quỹ đất công cộng lớn tại khu vực có giá trị địa tô cao mang lại hệ giá trị gì, thưa ông?

Việc dành gần 1/5 diện tích cho hạ tầng xã hội là một quyết sách mạnh bạo trong bối cảnh giá đất vô cùng đắt đỏ. Ưu tiên quỹ đất lớn cho công trình công cộng, trường học và cây xanh là một cuộc đấu tranh về mặt lợi ích không hề dễ dàng.

Quy hoạch ưu tiên quỹ đất phát triển hệ thống trường học, cây xanh và công trình công cộng đồng bộ

Việc đề án tăng diện tích hạ tầng từ gần 24 ha lên gần 84 ha (tăng hơn 3,5 lần) là một bước nhảy vọt. Đây không thuần túy là phép cộng cơ học mà là sự gia tăng năng lực phục vụ và chất lượng sống thực tế cho người dân, giúp hóa giải triệt để bài toán "tắc nghẽn toàn tập". Cách tiếp cận vượt cấp này đủ sức hướng tới diện mạo đô thị hiện đại trong 5 - 10 năm tới, đủ tầm để sánh vai với các đô thị quốc tế. Một hệ thống hạ tầng mềm đầy đủ sẽ hiện thực hóa giá trị cốt lõi “Văn hiến - Văn minh” của Thủ đô, đưa Vĩnh Hưng từ một “tọa độ tắc nghẽn” thành một “tọa độ thông suốt”.

Quá trình tái thiết tác động trực tiếp đến các hộ dân. Chính quyền cần cơ chế nào để quá trình chuyển đổi không làm đứt gãy sinh kế của cộng đồng?

Trong tổng số 80.000 dân của phường, khoảng 20.000 người chịu tác động trực tiếp từ quy hoạch. Quá trình chuyển đổi chắc chắn phát sinh xáo trộn. Điều người dân lo lắng nhất không phải là tương lai đô thị đẹp ra sao, mà là sinh kế sát sườn của họ sẽ thế nào.

Dự án sẽ nghiên cứu ưu tiên bố trí không gian thương mại tại khối đế chung cư cho các hộ kinh doanh giúp người dân duy trì sinh kế sau tái thiết đô thị

Thực tế, mô hình kinh tế của cư dân Vĩnh Hưng phần lớn còn nhỏ lẻ, tự phát, buôn bán manh mún. Khi kiến tạo khu đô thị hiện đại, Hà Nội cần xây dựng chương trình đào tạo nghề và chuyển đổi sinh kế có tầm cỡ, đồng bộ với nền tảng công nghệ và hệ thống việc làm thương mại - dịch vụ chất lượng cao. Mục tiêu sau 3 - 5 năm là dịch chuyển toàn diện lực lượng lao động sang hệ thống việc làm bài bản, bền vững. Việc xác lập rõ các phân khu chức năng ngay từ đầu sẽ kết nối khu vực chỉnh trang với khu tái định cư, mở ra hệ thống việc làm mới, giải quyết đồng thời bài toán sinh kế và điều kiện sống.

Với tổng vốn đầu tư gần 186.000 tỷ đồng, làm thế nào để Hà Nội chọn đúng nhà đầu tư tiềm lực, tránh tình trạng dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm?

Trong kế hoạch 5 năm tới, nhu cầu vốn đầu tư phát triển quốc gia ước tính lên tới 38,5 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách Nhà nước chỉ có thể cân đối 8,5 triệu tỷ. Phần lớn phải huy động từ tư nhân. Với dự án 186.000 tỷ đồng như Vĩnh Hưng, việc huy động các tập đoàn kinh tế có đủ tiềm lực tài chính và uy tín đồng hành là điều kiện bắt buộc. Tránh tuyệt đối trường hợp "xí đất" rồi bán lại hoặc bỏ dở giữa chừng.

Vĩnh Hưng sẽ quy hoạch các đại lộ 4-10 làn xe, kết hợp mở rộng đường ngõ xóm, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, nâng cao chất lượng sống người dân.

Để dự án thành công, tôi nhấn mạnh hai nguyên tắc. Thứ nhất, hạ tầng phải đi trước một bước. Toàn bộ hạ tầng khung cơ bản gồm giao thông, cấp thoát nước và hạ tầng xã hội phải được ưu tiên hoàn thiện trước khi xây nhà ở thương mại. Nếu đảo lộn trật tự này, dự án sẽ chắp vá. Thứ hai, phải lập danh mục ưu tiên theo lộ trình rõ ràng, phân khúc theo các mốc 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm gắn với tiến độ phân bổ nguồn lực. Việc chọn nhà đầu tư phải minh bạch, tránh tình trạng “thỏa thuận tay đôi” vì lợi ích nhóm cục bộ.

Đặc biệt, Luật Thủ đô năm 2024 đã trao cho Hà Nội những thẩm quyền vượt trội. Việc phân cấp, trao quyền trong dự án này chính là thước đo kiểm chứng năng lực thực thi mô hình phát triển mới.

Dự thảo QH 1/500 dự án vừa qua đã được công khai minh bạch để người dân góp ý. Để tạo sự đồng thuận cao nhất trong quá trình giải phóng mặt bằng, công tác đối thoại với người dân cần được tổ chức theo phương thức nào, thưa ông?

Về công tác vận động, không nên khoán trắng cho chính quyền cấp phường/xã vì cấp này hạn chế về thẩm quyền và nguồn lực giải quyết. UBND TP.Hà Nội nên chủ động đứng ra tổ chức các cuộc đối thoại dân chủ, công khai, trực tiếp ở cấp thành phố với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu. Khi thông tin được giải thích khoa học, minh bạch, hướng tới lợi ích thiết thực trước mắt tại chỗ thay vì chỉ đưa ra những hứa hẹn về tương lai, sẽ giải tỏa được xung đột lợi ích, tạo niềm tin vững chắc để nhân dân đồng hành.

Xin trân trọng cảm ơn ông!