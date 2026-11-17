Ngày 3/11/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000) đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thay thế quyết định cũ năm 2022.

17-11-2026

15-11-2026