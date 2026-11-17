Theo báo cáo ngày 12/11/2026, CTCP Hưng Thịnh Land cập nhật tình hình thanh toán đối với 2 lô trái phiếu H79CH2123015 và H79CH2223001.

Cụ thể, lô H79CH2123015 có giá trị phát hành 800 tỷ đồng, dư nợ gốc còn lại hơn 681 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm đến hạn thanh toán ngày 12/11, Hưng Thịnh Land vẫn chưa thanh toán được khoản gốc này.

Tương tự, lô H79CH2223001 có giá trị phát hành gần 985 tỷ đồng, dư nợ gốc còn lại hơn 734 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản gốc đến hạn.

Như vậy, tổng dư nợ gốc chưa thanh toán tại 2 lô trái phiếu này lên tới 1.416 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 lô trái phiếu đều có lịch thanh toán gốc từ năm 2023.

Hưng Thịnh Land cho biết nguyên nhân chậm thanh toán xuất phát từ việc tín dụng bị siết chặt, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi, dòng tiền chủ đầu tư bị mất cân đối, khiến doanh nghiệp không thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán cho trái chủ đầy đủ, đúng hạn.

Một trường hợp đáng chú ý khác là CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL).

Theo báo cáo ngày 23/10/2026, Novaland còn hơn 110 tỷ đồng dư nợ gốc tại lô trái phiếu NVLH2123007, trên tổng giá trị phát hành 138 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, khoản nợ gốc này vẫn chưa được doanh nghiệp thanh toán. Novaland cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục thương lượng với các nhà đầu tư.

Tại Công ty TNHH No Va Thảo Điền, doanh nghiệp thuộc nhóm Novaland, báo cáo ngày 30/10/2026 cũng ghi nhận hơn 1.003 tỷ đồng dư nợ gốc và 87 tỷ đồng tiền lãi chưa được thanh toán tại lô trái phiếu NTDCH2227001. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 2.300 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chậm thanh toán là chưa thu xếp được nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ trả nợ, đồng thời vẫn đang tiếp tục thương lượng với các nhà đầu tư.

Như vậy, tính chung 2 lô trái phiếu được đề cập tại Novaland và No Va Thảo Điền, tổng số dư gốc, lãi chưa thanh toán vào khoảng 1.200 tỷ đồng.

Không chỉ các doanh nghiệp trên, một số công ty bất động sản khác cũng công bố tình trạng chậm thanh toán trái phiếu.

Tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú, báo cáo ngày 11/11/2026 ghi nhận lô trái phiếu GPRCH2123001 có giá trị phát hành 250 tỷ đồng, dư nợ gốc còn hơn 92,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán khoản gốc này.

Lý do được công ty đưa ra là chưa thu xếp được nguồn tiền. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục thương lượng với các nhà đầu tư.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Ceninvest) cũng ghi nhận khoản gốc 620 tỷ đồng tại lô trái phiếu CIVCB2124001 chưa được thanh toán theo lịch ngày 13/10/2026. Công ty cho biết tiến độ thu tiền công nợ chậm so với kế hoạch khiến thanh toán gốc chậm.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3. Theo báo cáo thống kê ngày 30/10/2026, doanh nghiệp chưa thanh toán khoản lãi hơn 58 tỷ đồng của lô trái phiếu XD3CH2328001, với lãi suất trong kỳ 14,5%/năm.

Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 2.250 tỷ đồng, dư nợ gốc còn lại 1.000 tỷ đồng. Khoản lãi chưa thanh toán có lịch đến hạn ban đầu vào ngày 20/9/2026, sau đó được điều chỉnh đến ngày 21/9/2026.

Do chưa thu xếp được nguồn tiền, doanh nghiệp đã đàm phán với người sở hữu trái phiếu và được 100% trái chủ thông qua bằng văn bản việc gia hạn thời điểm thanh toán kỳ lãi thứ 3 đến ngày 31/12/2026.