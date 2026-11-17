Qua đó, mở ra cơ hội nhân đôi tài sản, đồng thời sở hữu không gian sống đẳng cấp ngay trung tâm TP.HCM.

Mua 1 căn, trúng thêm 1 căn gần 8 tỷ đồng

Trên thị trường bất động sản, những ưu đãi có giá trị thực thường tạo được sức hút lớn hơn các hình thức quà tặng thông thường. Đặc biệt, khi phần thưởng là một tài sản có giá trị hàng tỷ đồng, ưu đãi này càng trở nên hấp dẫn. Đây cũng là điểm nhấn của chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm" mà Van Phuc Group dành tặng khách hàng khi mua căn hộ Diamond Sky.

Theo đó, khách hàng khi mua căn hộ Diamond Sky từ nay đến ngày 1/11/2027 có cơ "trúng" thêm một căn hộ Diamond Sky thứ hai trị giá gần 8 tỷ đồng. Thay vì chỉ sở hữu một nơi an cư, nay lại được tăng thêm số lượng bất động sản nắm giữ mà không cần thực hiện thêm bất cứ giao dịch mua nhà nào khác. Căn hộ trúng giải có thể trở thành không gian sống dành cho người thân, tài sản dành cho con cái trong tương lai hoặc được khai thác cho thuê để tạo thêm nguồn thu nhập.

Trung tâm thương mại Diamond Sky Mall 30.000m2

Điều khiến chương trình trở nên đặc biệt hơn nữa chính là giá trị giải thưởng gắn liền với một sản phẩm bất động sản thực tế, nằm trong tổ hợp căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại đầu tiên tại Van Phuc City. Diamond Sky sở hữu vị trí trung tâm đại đô thị 198ha, tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật và kênh Sông Trăng.

Dự án có quy mô 296 căn hộ và 7 shophouse, mật độ xây dựng khoảng 40%, cùng hệ tiện ích hiện đại như hồ bơi điện phân muối, khu vui chơi trẻ em, yoga, gym và điểm nhấn nổi bật là trung tâm thương mại Diamond Sky Mall rộng 30.000m² ngay dưới chân nhà.

Từ an cư đến tích sản: Người mua hưởng lợi kép

Với Diamond Sky, khách hàng có thể kết hợp cả hai mục tiêu: lựa chọn nơi an cư chất lượng cho gia đình và nắm giữ tài sản sinh lời bền vững tại tâm điểm khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng.

Từ môi trường sống xanh, không gian sống đẳng cấp và thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích 3 tỷ USD của Van Phuc City, Diamond Sky mang đến không gian sống tiện nghi, thoải mái và đáp ứng trọn vẹn cho gia đình đa thế hệ nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Không gian sống đẳng cấp tại Diamond Sky

Ở góc độ đầu tư, vị trí của Diamond Sky cũng là yếu tố đón đầu tiềm năng tăng giá từ hạ tầng khu vực. Tọa lạc tại trung tâm đại đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM, mặt tiền Quốc lộ 13 đang mở rộng lên 60m, quy mô từ 10 – 14 làn xe. Cùng với đó là quy hoạch tuyến Metro số 2 TPHCM – Thủ Dầu Một có ga C16 trước khu đô thị.

Do đó, hạ tầng phát triển không chỉ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn mà còn góp phần gia tăng sức hút của Diamond Sky, thu hút các hoạt động thương mại và nhu cầu dịch vụ trong tương lai.

Tài sản đa công năng: Từ căn hộ đến nhà phố

Không dừng lại ở dòng căn hộ cao cấp, Van Phuc City còn có các sản phẩm nhà phố dành cho khách hàng muốn mở rộng mục tiêu sở hữu bất động sản. Trong đó, Royal Van Phuc và Golden Shophouse là những lựa chọn nổi bật với khả năng kết hợp nhiều công năng trên cùng một tài sản.

Nhà phố thương mại Royal Van Phuc và Golden Shophouse mang đến nhiều phương án khai thác linh hoạt cho khách hàng. Tùy theo vị trí và nhu cầu có thể sử dụng làm nơi ở cho gia đình, mở nhà hàng, quán cà phê, showroom, văn phòng, cửa hàng kinh doanh hoặc đầu tư cho thuê.

Nhà phố thương mại Royal Van Phuc

Đặc biệt, lợi thế nằm trong khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân và doanh nghiệp, có hệ thống tiện ích hiện hữu… đã tạo nền tảng thu hút dòng khách hàng lớn cho các hoạt động kinh doanh và dịch vụ tại Royal Van Phuc và Golden Shophouse.

Do đó, giá trị của nhà phố Royal Van Phuc và Golden Shophouse không chỉ nằm ở diện tích hay vị trí mà còn ở khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững từ nhiều công năng khai thác: vừa đáp ứng nhu cầu sinh sống, vừa phục vụ hoạt động kinh doanh, vừa có thể khai thác cho thuê. Đây là lựa chọn phù hợp với những khách hàng ưu tiên tài sản có tính sử dụng thực và khả năng tích lũy dài hạn.

Từ cơ hội nhận thêm căn hộ gần 8 tỷ đồng tại Diamond Sky đến khả năng sở hữu nhà phố đa công năng tại Royal Van Phuc, Golden Shophouse, Van Phuc City đang mở ra nhiều lựa chọn cho khách hàng trên hành trình an cư và tích sản.

Diamond Sky – Môi trường trong lành, không gian sống sang trọng

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