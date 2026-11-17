Chiều 16/11, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - phát biểu.

Theo báo cáo, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đắk Lắk dài gần 99km, đi qua 13 xã, phường, từ xã Xuân Lộc đến xã Hòa Xuân. Tổng nhu cầu chiếm dụng đất khoảng hơn 800 ha. Trên tuyến có một ga hành khách tại ga Hòa Thành (phường Phú Yên) và hai trạm bảo dưỡng tại xã Xuân Thọ và ga Hòa Thành.

Qua rà soát sơ bộ, dự án ảnh hưởng đến hơn 5.500 nhà, thửa đất và 6 tổ chức; khoảng 3.000 hộ dân cần bố trí tái định cư.

Đến nay, 20/23 khu đã được UBND cấp xã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, gồm 15 khu tái định cư và 5 khu cải táng.

Ba khu tái định cư còn lại gồm Phú Tân 1 (xã Ô Loan), Phú Lương và Nam Bình 1 (phường Đông Hòa) đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch. Trong đó, khu Phú Tân 1 dự kiến được phê duyệt ngày 17/11; hai khu còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 25/11.

Năm 2026, UBND tỉnh đã đăng ký nhu cầu 385 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, gồm 360 tỷ đồng cho các khu tái định cư và 25 tỷ đồng cho các khu cải táng, đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét, bố trí.

Đại diện sở, ngành báo cáo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận kết quả bước đầu trong công tác chuẩn bị dự án; yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường; chủ động chuẩn bị hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để sẵn sàng triển khai khi được bàn giao cọc mốc ngoài thực địa.

Ông Triết yêu cầu phấn đấu trong năm nay khởi công đồng loạt 20 khu tái định cư đã được phê duyệt quy hoạch. Các khu tái định cư phải bảo đảm hạ tầng bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, chú trọng không gian sống, cây xanh, cảnh quan và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu công tác bồi thường, hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận. Các địa phương phải quản lý chặt chẽ đất đai, xây dựng trong phạm vi dự án, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng tiến độ chung.