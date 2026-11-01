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Thông báo mới từ cơ quan Thuế: Tất cả cá nhân có tên dưới đây chính thức bị tạm hoãn xuất cảnh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan thuế tại Đắk Lắk thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 16 cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày. Trong số này, trường hợp có khoản nợ lớn nhất lên tới gần 316 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ AI

Theo các thông báo của Thuế cơ sở 4 tỉnh Đắk Lắk, 16 cá nhân bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đều là cá nhân kinh doanh hoặc chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày kể từ khi cơ quan thuế ban hành thông báo.

Các trường hợp này chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Tổng số tiền thuế nợ được công bố trong 16 thông báo là hơn 379,1 triệu đồng. Con số này chưa bao gồm tiền chậm nộp phát sinh trên các khoản nợ chưa thanh toán và được xác định tại những thời điểm khác nhau ghi trên từng văn bản.

Danh sách các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh

Người đại diện pháp luật/chủ hộ kinh doanhDoanh nghiệp, hộ kinh doanhLý do tạm hoãn/cảnh báo tạm hoãn xuất cảnhSố tiền nợ thuế
Dương Công SơnHộ/cá nhân kinh doanh Dương Công SơnĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế2.777.964 đồng
Giang Thị ChiHộ/cá nhân kinh doanh Giang Thị ChiĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế699.972 đồng
H' Noan NiêHộ/cá nhân kinh doanh H' Noan NiêĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế1.579.316 đồng
Hoàng Anh HảiHộ/cá nhân kinh doanh Hoàng  Anh HảiĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế4.499.279 đồng
Hoàng Thị Ánh TuyếtHộ/cá nhân kinh doanh Hoàng Thị Ánh TuyếtĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế315.977.182 đồng
Hoàng Thị PhươngHộ/cá nhân kinh doanh Hoàng Thị PhươngĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế13.300.955 đồng
Hồ Kiều DiễmHộ/cá nhân kinh doanh Hồ Kiều DiễmĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế396.000 đồng
Lê Minh  HưngHộ/cá nhân kinh doanh Lê Minh  HưngĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế7.418.368 đồng
Lê Thị HuyềnHộ/cá nhân kinh doanh Lê Thị HuyềnĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế3.239.500 đồng
Lê Thị HươngHộ/cá nhân kinh doanh Lê Thị HươngĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế155.805 đồng
Lê Thị LuậnHộ/cá nhân kinh doanh Lê Thị LuậnĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế155.805 đồng
Nguyễn Thị Hồng DiễmHộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn  Thị Hồng DiễmĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế4.450.501 đồng
Nguyễn Thị Quỳnh TrâmHộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thị Quỳnh TrâmĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế4.923.414 đồng
Nguyễn Võ Quỳnh QuanHộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Võ Quỳnh QuanĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế1.628.000 đồng
Trương Thị GáiHộ/cá nhân kinh doanh Trương Thị GáiĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế8.342.532 đồng
Văn Đức ThìnHộ/cá nhân kinh doanh Văn Đức ThìnĐã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế9.557.545 đồng

Quy trình thông báo tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 28 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, trình tự thông báo tạm hoãn xuất cảnh thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: Thông báo cảnh báo trước

Cơ quan thuế thông báo trước 30 ngày cho NNT về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh (thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của NNT)

- Giai đoạn 2: Thông báo áp dụng chính thức

Nếu đến thời hạn thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, cơ quan quản lý thuế thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, tài khoản giao dịch thuế điện tử của NNT/người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo này trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Đối với người nước ngoài, chậm nhất là 30 ngày trước ngày hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định thì cơ quan quản lý thuế thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh đến hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

- Giai đoạn 3: Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được hủy bỏ ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định (nộp hết nợ thuế/hạ số thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định/thực hiện thủ tục khôi phục/chấm dứt hiệu lực MST) hoặc được xóa tiền thuế nợ.

Cơ quan quản lý thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và gửi đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh qua hệ thống thông tin quản lý thuế.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi nhận được thông báo từ hệ thống của cơ quan quản lý thuế.

Hoàng Nguyễn

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