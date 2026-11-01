Thông báo mới từ cơ quan Thuế: Tất cả cá nhân có tên dưới đây chính thức bị tạm hoãn xuất cảnh

Ảnh minh hoạ AI

Theo các thông báo của Thuế cơ sở 4 tỉnh Đắk Lắk, 16 cá nhân bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đều là cá nhân kinh doanh hoặc chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày kể từ khi cơ quan thuế ban hành thông báo.

Các trường hợp này chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Tổng số tiền thuế nợ được công bố trong 16 thông báo là hơn 379,1 triệu đồng. Con số này chưa bao gồm tiền chậm nộp phát sinh trên các khoản nợ chưa thanh toán và được xác định tại những thời điểm khác nhau ghi trên từng văn bản.

Danh sách các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh

Người đại diện pháp luật/chủ hộ kinh doanh Doanh nghiệp, hộ kinh doanh Lý do tạm hoãn/cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh Số tiền nợ thuế Dương Công Sơn Hộ/cá nhân kinh doanh Dương Công Sơn Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 2.777.964 đồng Giang Thị Chi Hộ/cá nhân kinh doanh Giang Thị Chi Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 699.972 đồng H' Noan Niê Hộ/cá nhân kinh doanh H' Noan Niê Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 1.579.316 đồng Hoàng Anh Hải Hộ/cá nhân kinh doanh Hoàng Anh Hải Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 4.499.279 đồng Hoàng Thị Ánh Tuyết Hộ/cá nhân kinh doanh Hoàng Thị Ánh Tuyết Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 315.977.182 đồng Hoàng Thị Phương Hộ/cá nhân kinh doanh Hoàng Thị Phương Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 13.300.955 đồng Hồ Kiều Diễm Hộ/cá nhân kinh doanh Hồ Kiều Diễm Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 396.000 đồng Lê Minh Hưng Hộ/cá nhân kinh doanh Lê Minh Hưng Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 7.418.368 đồng Lê Thị Huyền Hộ/cá nhân kinh doanh Lê Thị Huyền Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 3.239.500 đồng Lê Thị Hương Hộ/cá nhân kinh doanh Lê Thị Hương Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 155.805 đồng Lê Thị Luận Hộ/cá nhân kinh doanh Lê Thị Luận Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 155.805 đồng Nguyễn Thị Hồng Diễm Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Diễm Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 4.450.501 đồng Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 4.923.414 đồng Nguyễn Võ Quỳnh Quan Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Võ Quỳnh Quan Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 1.628.000 đồng Trương Thị Gái Hộ/cá nhân kinh doanh Trương Thị Gái Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 8.342.532 đồng Văn Đức Thìn Hộ/cá nhân kinh doanh Văn Đức Thìn Đã bị tạm hoãn xuất cảnh do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 9.557.545 đồng

Quy trình thông báo tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 28 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, trình tự thông báo tạm hoãn xuất cảnh thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: Thông báo cảnh báo trước

Cơ quan thuế thông báo trước 30 ngày cho NNT về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh (thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của NNT)

- Giai đoạn 2: Thông báo áp dụng chính thức

Nếu đến thời hạn thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, cơ quan quản lý thuế thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, tài khoản giao dịch thuế điện tử của NNT/người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo này trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Đối với người nước ngoài, chậm nhất là 30 ngày trước ngày hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định thì cơ quan quản lý thuế thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh đến hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

- Giai đoạn 3: Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được hủy bỏ ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định (nộp hết nợ thuế/hạ số thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định/thực hiện thủ tục khôi phục/chấm dứt hiệu lực MST) hoặc được xóa tiền thuế nợ.

Cơ quan quản lý thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và gửi đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh qua hệ thống thông tin quản lý thuế.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi nhận được thông báo từ hệ thống của cơ quan quản lý thuế.